Se det elleville dramaet i vinduet øverst!

Manchester United fikk slutt på den dårlige borteformen i ligaen med en eventyrlig snuoperasjon mot Crystal Palace.

Lenge så José Mourinhos menn ut til å gå på sitt tredje strake bortetap. Andros Townsend scoret tidlig, og Patrick van Aanholt økte hjemmelagets ledelse i starten av andre omgang.

Så startet de røde djevlene snuoperasjonen. Chris Smalling reduserte, før Romelu Lukaku omsatte en retur etter Alexis Sánchez hadde avsluttet i tverrliggeren.

Drømmemål av Matic

På overtid var det duket for Nemanja Matic: Den kraftfulle serberen fikk ballen på halvspretten 20 meter fra mål, og dundret den forbi en sjanseløs Wayne Hennessey.

– Det er et drømmemål, utbrøt TV 2s kommentator, Kasper Wikestad.

Dette var første gang Manchester United har snudd 0-2 til seier siden 2013, ifølge Opta. Kveldens helt i Manchester er godt fornøyd med snuoperasjonen.

– Det var veldig vanskelig å komme tilbake på 0-2, men vi viste karakter og gjorde akkurat det manageren vår ønsket at vi skulle gjøre. Det er ikke min jobb å score målene, men jeg er glad jeg kunne bidra i dag, sier Matic etter kampslutt, ifølge BBC.

Alexander Sørloths lag ligger nå poenget bak Southampton, som innehar den siste, trygge plassen i Premier League. Manchester United klatrer på sin side forbi Liverpool, som de møter på Old Trafford førstkommende lørdag.

Sørloth startet på topp

Alexander Sørloth fikk spille hele kampen i tospann med Christian Benteke, og er svært skuffet over at laget mistet tomålsledelsen.

– Det er svært tungt. Vi skal vinne denne kampen, og det er en tung følelse vi sitter med nå. Vi leder 2-0 og skaper sjanser mot et topplag. Det skal være nok, men vi har noen marginer mot oss. Det er ikke hver dag Matic scorer på volley fra 25 meter, sukker Sørloth overfor dansk Eurosport.

Den norske kraftspissen var imidlertid fornøyd med å ha blitt flyttet inn fra venstrekanten.

– Jeg vil selvfølgelig spille spiss, som jeg gjorde i Midtjylland. På venstrekanten får jeg litt mer defensivt ansvar, men det er bedre i dag med to på topp. Aller helst vil jeg spille der, sier Sørloth.

Mourinho skryter (!) av dommeren

I intervjuet etter kamp hyllet José Mourinho både motstanderen og dommeren for en eventyrlig kamp.

– En slik kamp er bare mulig med to lag – med tre lag, vil jeg si. Dommeren gjorde kanskje en feil her og der, men intensjonen hans om å la spillet gå var bra for kampen. Det er en fantastisk kamp for TV-seerne og dem som var på stadion, men vanskelig for meg siden laget gjorde så mange feil, sier en smørblid José Mourinho etter kampen, og fortsetter:

– Vi viser en fantastisk holdning, og spiller kvalitetsfotball i andre omgang. Men vi gjør ekstremt mange forsvarsfeil, og da tenker jeg ikke bare på forsvarerne mine, men laget generelt.

Frisk start på kampen

Starten av oppgjøret på Selhurst Park var alt annet enn kjedelig.

Noen få minutter ut i kampen fikk hjemmelaget corner etter en klønete klarering av Victor Lindelöf, som til slutt endte hos James Tomkins i feltet. Midtstopperen prøvde seg på et sjeldent brassespark, men ballen snek seg like utenfor.

I det påfølgende angrepet fikk Alexis Sánchez en god sjanse til å score, men Wayne Hennesey var parat og kom raskt nok ut til å avverge chilenerens forsøk med hodet.

Bare etter elleve minutter var sjokkledelsen et faktum. Andros Townsend fikk ballen 20 meter fra mål, og klinket til med venstrefoten. Ballen fikk en kraftig retningsforandring i Lindelöf, noe som satte David de Gea fullstendig ut av spill.

Pogba og Sánchez ble slaktet i pausen

Manchester United tok over kampen etter det tidlige baklengsmålet, men klarte ikke å gjøre den enorme ballbesittelsen om til de klare målsjansene.

Spesielt fikk Alexis Sánchez og Paul Pogba unngjelde for svake prestasjoner.

– Dette er bortimot sesongens verste omgang av Sánchez. Han har 19 balltap, som er klart mest på banen. Slike tall skal du ofte ta med en klype salt fordi offensive, gode spillere ofte prøver mye, men i denne omgangen har han rett og slett ikke fått til enkle ting. Det er merkelig å se, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller i pausen, og fortsatte:

– Pogba har heller ikke noen god omgang. På sitt beste er han en spiller i ypperste verdensklasse, men her slår han ofte bort ballen og ser nonsjalant ut. Det er skuffende.

Palace økte ledelsen

Bare tre minutter ut i andre omgang økte hjemmelaget ledelsen. Jeffrey Schlupp var lur da han tok et frispark på midtbanen kjapt, som satte Manchester United fullstendig ut av spill.

Patrick van Aanholt kunne fosse inn i feltet, og klinket ballen i nærmeste hjørne.

Da våknet bortelaget. Et mislykket hjørnespark endte til slutt hos Antonio Valencia i returrommet. Kapteinen svingte ballen perfekt inn til Chris Smalling, som på goalgetter-vis headet ballen i hjørnet. Midtstopperen fikk imidlertid stå upresset som følge av at James Tomkins opphevde offsiden.

– Se på Tomkins. Hva i all verden er det du gjør? Det ville vært halvannen meter offside – han ser ikke linjen i det hele tatt, sa TV 2s kommentator, Kasper Wikestad.

Matic holdt på å score – så smalt det

Etter reduseringen fikk bortelaget blod på tann. I første omgang hadde de ikke en eneste corner, men midtveis i andre omgang hadde de allerede fått sju.

Det holdt nesten på å lønne seg da Nemanja Matic fikk fyre av fra kloss hold. Serberen traff godt, men på målstreken ryddet Christian Benteke unna.

Bare minutter senere fikk de røde djevlene endelig betalt. Sánchez klinket ballen via en spiller og i tverrliggeren. Lukaku luktet returen først, og beholdt roen da han etter et par touch klarte å vri skuddet unna alle Palace-forsvarerne som stod i veien.

På overtid var det duket for Matic – den kraftfulle serberen klinket til med venstresleggen, og sikret tre poeng med en fantastisk scoring.

Lagoppstillinger

Crystal Palace (4-4-2): Hennessey - Wan Bissaka, Kelly, Tomkins, van Aanholt - Townsend, Milivojevic, McArthur, Schlupp (Riedewald) - Benteke, Sørloth.

Manchester United (4-3-3): De Gea - Valencia (Shaw), Smalling, Lindelöf, Young (Mata) - McTominay (Rashford), Matic, Pogba - Lingard, Lukaku, Sánchez.