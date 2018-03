Italiensk Eurosport, den franske sportsavisen L'Equipe og nyhetsbyrået AFP referte alle til Giovanni Malago, president for Den italienske olympiske komiteen (CONI).

På en pressekonferanse sa han:

– Fiorentina har fornyet Astori-kontrakten. Det er en bemerkelsesverdig gest av Fiorentina. Lønnen skal gå til familien.

Davide Astoris nærmeste etterlatte er samboeren Fancesca Fioretti og datteren Vittoria (2).

En time senere la Fiorentina ut en melding på hjemmesiden sin der de skriver at «bare stillhet og respekt for å hedre Davides minne».

Football-Italia skriver at de har flere sikre kilder på at Malagos uttalelser kom etter at han er blitt lurt av falske meldinger om en kontraktsforlengelse.

Meldingen fra Fiorentina skal være rettet mot Malago.

Bisettes torsdag

Astori, som bare ble 31 år, skal obduseres tirsdag. Bisettelsen er i Firenze torsdag.

Politiet har åpnet etterforskning av dødsfallet for å kunne fastslå dødsårsaken og utelukke at det er et drap.

Dødsfallet har sendt sjokkbølger helt til Norge.

Molde-trener Ole Gunnar Solskjær (45) bekrefter overfor TV 2 Sporten at han som Cardiff-manager i 2014 prøvde å hente Astori.

– Jeg nå si at jeg nesten var i sjokk. Han ble bare 31 år og levde et sunt liv. Og jeg har lest hvilken fantastisk type han var. Da jeg var i Cardiff, var han faktisk en av spillerne vi diskuterte og vi snakket med agenten. Det er trist når slike ting skjer i fotballen. Det har vært spillere som har segnet om på banen tidligere og som har dødd mens de ligger å sover. Det er ufattelig trist, sier en tydelig preget Solskjær til TV 2.