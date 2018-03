Politiet informerte søndag om en alvorlig hendelse da en mann og en kvinne plutselig ble alvorlig syke på et kjøpesenter i Salisbury.

Senere opplyste politiet at de mistenker at de to har blitt eksponert for et giftig stoff, som foreløpig ikke er identifisert. Politiet etterforsker nå hvorvidt de to har blitt utsatt for noe kriminelt.

Mannen som ble syk er identifisert som den russiske eksspionen Sergej Skripal, sier kilder med kjennskap til etterforskningen til BBC. Både han og kvinnen er innlagt på intensivavdelingen ved sykehuset i Salisbury i kritisk tilstand.

Skripal er en pensjonert russisk etterretningsoffiser, som ble dømt til 13 års fengsel i 2006 for å ha spionert på vegne av Storbritannia. Han ble dømt for å ha lekket identiteten til russiske spioner til den britiske etterretningsorganisasjonen MI6.

Ifølge Russland hadde han blitt betalt 100.000 dollar for informasjonen, som han skal ha lekket til Storbritannia på 1990-tallet. Han ble senere fløyet til Storbritannia, der han fikk asyl etter en spionutvekslingsavtale mellom USA og Russland i 2010.

Politiet sier at verken mannen eller kvinnen hadde synlige skader da de ble funnet søndag. Ifølge vitner har politiet arbeidet på stedet konstant siden klokken 17 søndag ettermiddag.

