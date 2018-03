Mandag er det nøyaktig tre måneder siden norske Frode Berg ble pågrepet i Russland og siktet for spionasje for Norge.

Siden har han sittet i det beryktede FSB-fengselet i Moskva, og de få gangene norske medier har sett noe til ham, har han vært innesperret i et bur i rettssalen.

Etter det TV 2 erfarer forhandler norske myndigheter nå med Russland om Frode Bergs fremtid.

I flere uker har TV 2 forsøkt å borre i den øredøvende stillheten rundt saken.

Mandag ble spørsmålene stilt. Uten at svarene ble noe klarere.

Vil ikke svare

Mandag fikk forsvarsministeren overlevert etterretningstjenestens trusselvurdering og stilte til pressekonferanse.

Men Berg ønsker han ikke å snakke om.

– Frode Berg er en konsulær sak, det er en sak som ligger under utenriksdepartementet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

– Berg er siktet for å ha jobbet for norske myndigheter som spion. Jobbet han som spion for Norge?

– Nå har jeg sagt at dette er en konsulær sak, gjentar han.

Det samme svaret gir sjefen for etterretningstjenesten.

– Var han deres mann?

– Det er bare utenriksdepartementet som uttaler seg om denne saken, utover det har jeg ingen kommentar, sier Morten Haga Lunde, sjef for etterretningstjenesten.

– Betyr det at han ikke jobbet for dere?

– Jeg har ingen kommentar.

Også UD sier det de har sagt i flere uker – verken ja eller nei på direkte spørsmål om hvorvidt Berg er en norsk spion.

– Jeg vil overhodet ikke spekulere i noen slags årsaksforhold, det er mange spekulasjoner som kommer, det kan ikke vi bruke mye tid på. Det vi bruker tid på er å ivareta Frode Bergs interesser i fengselet så godt som mulig, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Ikke fornøyd

Frode Berg selv er ikke fornøyd med situasjonen.

– Jeg føler meg forferdelig misbrukt. Jeg kjemper mot både sinne og hat, fortalte Berg selv til TV 2 i Moskva under forrige fengslingsmøte.

Ola Kaldager var tidligere leder for den topphemmelige etterretningsgruppen E14. Han har fulgt Berg-saken fra sidelinjen, og er lite imponert over utviklingen i saken.

– I starten tenkte jeg det var en set-up, at det var for naivt, men sånn som saken har utviklet seg så mistenker jeg at det er en etterretningsoperasjon som har gått galt. Isåfall virker det som den mest talentløse jeg har sett, veldig amatørmessing, sier han.

Den tidligere spionsjefen tror russiske myndigheter sitter på betydelige mengde beviser, fordi saken blir kjørt så høyt i russisk media.

– Jeg tror han blir dømt til en fengselsstraff, og så blir det opp til norske myndigheter å få ham ut derfra. Det er jo ikke uvanlig at man bytter folk i sånne sammenhenger, og det kan jo skje her. Nå vet jeg ikke om vi har noen interessante russere på lager, men det kan jo hende, sier han.