Natt til mandag norsk tid gikk den prestisjetunge Academy Awards, bedre kjent som Oscar-utdelingen av stabelen i Los Angeles.

Frances McDormand fikk prisen for beste skuespiller under utdelingen. Kort tid etter skuespilleren mottok prisen ble den meldt stjålet.

Talskvinne for politiet i Los Angeles, Rosario Herrera, sier at 47 år gamle Terry Bryant ble arrestert søndag kveld, mistenkt for å ha stjålet statuetten, melder Sky News.

Ifølge det britiske nettstedet hadde Bryant billett til utdelingen. Han er nå varetektsfengslet, og kausjonen er satt til 20 000 dollar.

Cara Buckley, en reporter som jobber for New York Times, sier at mannen skal ha tatt prisen, før han løp fra stedet. En fotograf som jobbet for kjendiskokken Wolfgang Puck, skal ha stoppet tyven.

Flere amerikanske medier melder at McDormand ble observert gråtende i jakten på statuetten.