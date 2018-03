Tobarnsmor Guro Skjelderup (36) følte at hun regulerte barnas iPad-bruk med jernhånd, men likevel styrte nettbrettet livet deres i for stor grad.

Dermed gikk hun drastisk til verk. For noen uker siden la familien iPaden bort for godt, og nå er den solgt.

– Det var en lang prosess hvor jeg har gått og kjent på at barndommen bare forsvinner inn i en skjerm. Det greide jeg ikke å finne meg i lenger, sier hun til TV 2.

«Mammaen din må være helt gal?»

I et innlegg på sin Facebook-side skriver 36-åringen om det noe uvanlige grepet, som har fått vennene til sønnene August (10) og Ludvig (8) til å stille spørsmål.

– Femteklassingen kom hjem fra skolen i forrige uke og fortalte at en av klassekameratene hans lurte på: «Mammaen din må være helt gal?», skriver hun i innlegget.

En vanlig søndag i Østmarka: -Mamma, hvem kan spille først når vi kommer hjem? Det gjorde vondt. Skikkelig vondt. For... Posted by Guro Skjelderup on 28. februar 2018

Men sønnene forteller at det har gått helt fint å kvitte seg med nettbrettet.

– Først så syntes jeg det var litt dumt. Vi har liksom hatt den så lenge. Det er det det blir snakket om på skolen og sånn, men nå synes jeg det egentlig går helt fint, sier August til TV 2.

– Savner du den ikke da?

– Nei, egentlig ikke. Litt i starten så tenkte jeg sånn, men nå er jeg glad for det.

– Må være streng med meg selv

Guro Skjelderup forteller at hun opplevde at skjermen tok over livet til barna, selv om hun hadde strenge regler for spilletid.

– Jeg opplevde at de bare forsvant inn i den og inn i de spillene som de fikk lov til å spille. Og det var det de snakket om med venner, selv om skjermen ikke var der. Det ble nesten litt vanskelig å skille mellom virkelighet og det gode livet, forklarer hun.

Skjelderup mener at man også må stille noen krav til seg selv, dersom man velger å ta nettbrettet til barna.

– Vi er minst like avhengige. Det tror jeg ikke vi liker, men jeg tror at vi ikke helt vet hvordan vi skal komme oss ut av det. Konsekvensen for meg ved å være streng med de, er at jeg må være streng meg meg selv også, fortsetter hun.

Moren åpner imidlertid for at barna vil få smarttelefon og sosiale medier når de blir eldre.

– Vi kan ikke løpe fra det i 2018. Og guttene mine skal få lov til å få det når de blir gamle nok, men vi forholder oss til de aldersgrensene som er anbefalt, som er 13 år på de aller fleste sosiale medier, sier moren.

Vil være forbilde

Innlegget, hvor hun forteller om «iPad-nekten», er også blitt gjengitt av Aftenposten, og det har dermed fått stor oppmerksomhet.

– Jeg håper at vi kan være til inspirasjon og gode forbilder. På et eller annet tidspunkt må vi stoppe og være litt gode mennesker igjen, se hverandre inn i øynene og bruke alle sansene våre. Det tror jeg barn trenger for å lære og utvikle seg.

– Kan være skadelig

Hjerneforsker og professor i nevropsykologi ved NTNU, Audrey van der Meer, mener Guro Skjelderup har gjort et godt valg.

– Problemet i dag er ikke hva små barn gjør mens de sitter foran en skjerm, problemet er heller hva de ikke gjør. Skjermer passiviserer, og små barn trenger å utforske og oppleve den ekte verden gjennom alle sansene og gjennom hele kroppen.

Hun forteller at skjermer skaper en slags avhengighet som man blir hektet på.

Audrey van der Meer er hjerneforsker og professor i nevropsykologi ved NTNU.

– Belønningsenteret i hjernen vår blir aktivisert når vi holder på med sånt, og derfor kreerer dataspill og skjermer en slags avhengighet som som vi blir hektet på. Og hjernen vår har ikke utviklet seg ved å bli «entertained» via en skjerm. En skal jo gå ut, og det er veldig viktig at vi bruker kroppen og alle sansene våre på å oppleve den ekte verdenen rundt oss.

– Kan det være skadelig for hjernen å bruke skjermen for mye?

– Ja, egentlig så kan det det. For hjernen har utviklet seg gjennom tusenvis av år for å tolke den ekte verdenen. Hjernen er ikke der for å tenke eller gjøre andre ting, men hjernen er der for å hjelpe oss med å kontrollere hensiktsmessig atferd. Hvis vi sitter bak en skjerm, så lever vi ikke livet på ekte, men et liksomliv gjennom en skjerm, fortsetter Audrey van der Meer.

– Avhengighetsskapende

Mathilde Tybring-Gjedde (H) sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, og også hun beundrer tiltaket til tobarnsmoren. Hun mener man må vurdere å ta grep for å hindre at man skaper avhengighetsdannende plattformer.

Mathilde Tybring-Gjedde (H) sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

– Facebook og Google bruker jo data de har om deg til å skape en ganske avhengighetsskapende plattform. Og det mener jeg etter hvert kan bli en ganske stor utfordring, når vi ser at særlig unge sliter psykisk med ensomhet. Det er kanskje noen negative sider med sosiale medier og digitale medier som vi ikke tidligere har diskutert, sier hun.

– EU kommer nå med reguleringer av personvern på digitale plattformer som Facebook. Etter hvert må vi se på om det er tilstrekkelig for å unngå at vi skaper såpass avhengighetsdannende plattformer. Det er selvfølgelig ett skritt. Men det viktigste er å starte med en bevisstgjøring i vennegjengen, hjemme og på skolen om hva som er god og sunn bruk av digitale verktøy.