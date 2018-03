Norges Skiskytterforbund bekrefter at Bjørndalen går sprinten i Finland torsdag. Klarer han en topplassering, kan han også stille til start på søndagens fellesstart.

– Jeg snakket med Ole Einar tidligere i ettermiddag. Han er glad for å få sjansen i Kontiolahti. Jeg tror han er i bra slag, sier idrettssjef Per Arne Botnan til NTB.

– Hva forventer du av ham?

– Vi får se. Han er nok litt spent på formen, men han har vært i trening en stund nå. Han hadde ikke stilt til start hvis han ikke hadde følt seg klar, svarer Botnan.

Bjørndalen kan også være aktuell for verdenscuprennene i Holmenkollen neste uke.

Kollen en mulighet

– Uttaket til Holmenkollen tar vi nok etter Kontiolahti. Når det gjelder Kollen, så ser vi ikke utelukkende på resultatene fra Finland, men det spiller jo inn.

44-årige Bjørndalen var opprinnelig reserve, men kommer inn i Finland for en syk Emil Hegle Svendsen.

– Emil reiser ikke til Kontiolahti sammen med resten av laget. Dette er selvfølgelig veldig synd, men han er på bedringens vei og vil vurdere om han stiller til start på søndagens fellesstart, sier idrettssjef Botnan.

Ole Einar Bjørndalen takket nylig nei til å gå IBU-cup i Russland etter at han ble vraket fra verdenscuprennet i nettopp Kontiolahti. Nå får han altså likevel sjansen i de finske løypene.

Taus om framtiden

Veteranen har ikke gått i verdenscupen siden 10. januar. Han ble vraket til Pyeongchang-OL etter at hans to beste plasseringer i verdenscupen var to 18.-plasser denne sesongen. Bjørndalen OL-debuterte under Lillehammer-lekene i 1994. Han hadde vært på startstreken i hvert eneste vinter-OL siden den gang, men i år ble rekken brutt.

Det har vært spekulert i om Bjørndalen kommer til å sette karrierepunktum etter sesongen. Han har foreløpig ikke uttalt seg om framtiden etter OL. Botnan kan heller ikke si noe om det.

– Nå vil nok de aller fleste gjøre seg ferdig med verdenscuprennene før de retter blikket mot neste sesong, sier han.

– Vil du ha med Bjørndalen videre?

– Ja, alle som har ambisjoner og vil satse ønsker man jo med videre. Velger han å fortsette, så betyr kanskje det at han har noe ugjort. Men det gjelder å ta vare på dem som ønsker å bli med videre, svarer Botnan.