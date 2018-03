Årets store bilutstilling i Geneve åpner dørene tirsdag morgen.

Da skal bilinteresserte over hele verden følge det som er en av de viktigste bilutstillingene. En rekke nye modeller har premiere, vi får garantert se flere ekstreme konseptbiler – og så blir det helt sikkert noen overraskelser også.

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen er på plass i Geneve. Ja, han har til og med sneket seg innom det store messeområdet, dagen før dagen.

Ruller inn biler

– Jeg skulle egentlig på et arrangement på Volkswagen-standen, men da jeg først var inne, tenkte jeg det var greit å ta en liten titt rundt. Og her er det nesten vanskelig å skjønne at alt skal være klart til bilutstilling i morgen tidlig. Det er mange som nok kommer til å jobbe hele natten for å bli ferdig, forteller Vegard.

Men bilene er på plass?

– Ja noen, men langt fra alle. Mange er såvidt i gang med å bygge standene sine. Det må jo nesten gjøres, før man kan komme inn med bilene. Men Volvo har i alle fall rigget seg til med en veldig synlig XC40, som ble kåret til Årets bil i dag. Og det ruller inn biler jevnt og trutt her, sier Vegard.

Volvo har fått en pangstart på Geneve-utstillingen. Deres nye XC40 er akkurat kåret til Årets bil i Europa.

Mye elektrisk

Årets utstilling kommer i ganske stor grad til å handle om elektriske drivlinjer. En rekke av verdens bilprodusenter jobber nå intenst med å utvikle elbiler. Vi kommer til å se mange av dem i Geneve:

– Ja, det gjelder blant andre Audi, BMW, Mercedes og Volkswagen. Jaguar er naturligvis også her med sin I-Pace, som hadde premiere i forrige uke. Mange av de nye elbilene kommer på markedet i løpet av de neste tre årene. Det betyr at vi har mye spennende i vente.

Den røde løperen er ikke heeelt klar...

Uventede ting

– Men alt er vel ikke bare elektrisk?

Her er det garantert flere folk i morgen!

– Langt ifra! Mercedes er blant annet her med sin Mercedes-AMG GT med fire dører. Det blir en av verdens heftigste biler. BMW har en spesialversjon av sin M2. Helt nye Audi A6 er her, det er også Skodas crossover-konsept kalt Vision X. Honda er her med sin nye CR-V, mens Kia skal vise en helt ny Ceed – bare for å nevne noen.

– De siste årene har vi sett en dreining mot at stadig flere bilprodusenter kjører premiere på modellene sine før bilutstillingene. Det gjør de nok for å unngå å "drukne" i mengden underveis. Men det dukker alltid opp noen uventede ting, sikkert i år også, sier Vegard.

Det blir et kappløp mot tiden på flere av standene, alt må være klart i morgen tidlig.

Eget livesenter

– Og i morgen er det full fart?

– Gjett om det er! I kveld skal jeg på et arrangement der Mercedes skal vise noen nyheter, men det blir garantert en tidlig kveld. Målet er å stå klar når dørene åpner, og så rapportere hjem til alle leserne våre gjennom hele dagen i morgen, avslutter Vegard.

Vi i Broom kjører livesenter med oppdateringer fra Geneve hele dagen i morgen. Få det med deg her på broom.no.

