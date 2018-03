Svenske medier skriver at artisten ligger inne for observasjon på grunn av hjerteflimmer.

Ifølge Expressen får ikke artisten lov til å anstrenge seg. Nå tvinges hun til å utsette den storslåtte feiringen.

– Hun har hatt en historikk med hjerteflimmer. Hjertet begynte å krangle, så hun ligger inne for observasjon og de er i gang med å ta tester, opplyser manager Jan-Olov «Joffe» Enbom til Expressen.

Det er uvisst når Lill-Babs får forlate sykehuset. Artisten sine døtre bekrefter at deres mor er innlagt på sykehuset og ber om at alle sender moren masse kjærlighet slik at hun kommer seg på bena igjen.

Lill-Babs har tidligere fortalt om sine hjerteproblem som noe hun har lært seg å leve med.

– For meg har det vært til god hjelp å snakke med andre, og komme i kontakt med spesialistleger. Det er viktig å kunne kjenne seg trygg. La ikke diagnosen begrense deg, sa hun nylig til Status.

På Instagram har døtrene lagt ut kjærlighetserklæringer til sin mor.