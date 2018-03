Fiorentina-kaptein Davide Astori (31) døde brått mens han lå og sov søndag, og saken etteforskes nå av politiet for å fastlå om det er snakk om en drapssak eller ikke.

Nyheten om dødsfallet til den italienske fotballstjernen preger trenerne i Eliteserien sterkt.

Molde-trener Ole Gunnar Solskjær (45) bekrefter overfor TV 2 Sporten at han som Cardiff-manager i 2014 prøvde å hente Astori.

– Jeg nå si at jeg nesten var i sjokk. Han ble bare 31 år og levde et sunt liv. Og jeg har lest hvilken fantastisk type han var. Da jeg var i Cardiff, var han faktisk en av spillerne vi diskuterte og vi snakket med agenten. Det er trist når slike ting skjer i fotballen. Det har vært spillere som har segnet om på banen tidligere og som har dødd mens de ligger å sover. Det er ufattelig trist, sier en tydelig preget Solskjær til TV 2.

Forrige måned døde en av Ole Gunnar Solskjærs tidligere lagkamerater i Manchester United, Liam Miller. Han tapte kampen mot kreften og ble bare 36 år gammel.

– Livet er ikke alltid rettferdig. Liam var en fantastisk gutt. Han var skadet mye da han var i United, men jeg ble godt kjent med ham. Sånn skal det ikke være, sier Solskjær og trekker et dypt pust.

Kjenner Fiorentinas assistenttrener

Stabæks spanske trener Toni Ordinas kjenner en av Fiorentinas assistenttrenere, spanjolen Víctor Sánchez Lladó.

– Det er en tragedie. For min del, jeg er veldig god venn av en av Fiorentinas assistenttrenere, Víctor Sánchez Lladó. Jeg har tatt kontakt med ham. Han var selvsagt helt knust. Når slike ting skjer, så handler det ikke lenger om fotball. Resultater og press teller ikke lenger. Vi må stoppe opp og tenke. Jeg kan ikke tenke meg hvordan spillergruppen til Fiorentina har det nå. Jeg blir veldig, veldig trist bare av å tenke på det, sier Ordinas til TV 2.

Vålerenga-trener Ronny Deila er også tydelig preget etter nyheten om Fiorentina-kapteinens dødsfall.

– Det er jo tragisk, rett og slett. Nå vet vi ikke helt enda hva han døde av, men det setter ting i perspektiv. Det er ingen tvil om det, sier Deila.

– Fotballen blir ikke lenger like viktig

Rosenborgs trener Kåre Ingebrigtsen mener slike hender gjør fotballen mindre viktig.

– Det er en forferdelig nyhet å få. Man blir jo bare trist og tenker på familiens hans. Fotballen blir ikke viktig i slike situasjoner. Sånne ting kan skje idrettsstjerner også. Det kan skje alle. Det er like trist uansett, liksom. Det er en tøff nyhet, og det viser at fotballen ikke er så fryktelig viktig som folk tror, mener han.