Søndag avslørte TV 2 at en overgrepsdømt Oslo-mann har reist på ferie til Thailand for å besøke jenta han forgrep seg på, samtidig som han venter på innkallelse til fengselssoning for overgrepene han utsatte henne for.

– Jeg vet ikke hvordan han kan komme, men nå er han her, sier den unge kvinnen til TV 2.

Hun ønsker å være anonym.

70 kroner dagen

Det var i 2008 at mannen kjøpte den da 13 år gamle jenta fri fra en bar på Koh Samui. Han betalte 70 kroner dagen for å ta henne med på ferie. Der gjorde han henne gravid, og jenta fødte deres felles datter, mens hun fremdeles bare var 13 år.

I Borgarting Lagmannsrett ble mannen dømt til ett år og ni måneder i fengsel for overgrepene, samt å betale jenta 100.000 kroner i erstatning.

Ifølge den unge kvinnen har hun fortsatt ikke mottatt pengene. Kvinnen forteller til TV 2 at mannen sier han ikke har penger.

Prostituert

Jenta er frustrert over at mannen sier han ikke har råd til å betale erstatningen, samtidig som han tar seg råd til å reise på en lengre ferie til Thailand og Filippinene.

Den unge kvinnen bor i dag i en liten by nord i Thailand sammen med sin familie. Her er det vanskelig å få seg jobb som gir nok penger til at familien kan overleve. Ifølge henne har hun ikke noe annet valg, enn å dra tilbake til turistbyene for å jobbe i parene som prostituert, når hun trenger penger til livets opphold.

– Jeg har to barn å forsørge. Familien min er alene, så jeg må jobbe i barene for å overleve, sier 23-åringen til TV 2.

Ønsker forandring

Jenta forteller at hun er lei av å jobbe sånn, og at hun ønsker å forandre seg.

23-åringens norske bistandsadvokat mener det er svært kritikkverdig at den dømte overgriperen bruker penger på en ferie for å oppsøke jenta han forgrep seg på, fremfor å betale henne pengene han er dømt til å gi henne i erstatning.

– Han har jo åpenbart ikke lært noe av den straffen han har fått. Mannen utsetter henne for ytterlige belastning, og det er forferdelig at det ikke går an å forhindre dette, sier kvinnens bistandsadvokat, Halldis Winje til TV 2.

– Skal betale

Voldsoffererstatningen i Norge utbetaler ikke forskuttering av erstatning til utenlandske statsborgere som ikke bor i Norge. Siden kvinnen bor i Thailand får hun dermed ingenting med mindre overgriperen selv velger å betale.

Mannens forsvarer sier til TV 2 at han ikke har noen kunnskap om kostnadene på klientens ferie.

– Partene har inngått en avtale om hvordan man mest hensiktsmessig skal få en betalingsordning på erstatningen, den vil min klient overholde. Han vil betale i tråd med avtalen mellom dem, sier Heiberg.

Selv om jenta har signert en avtale overgriperen selv har utformet, som skal sikre henne et mindre beløp hver måned, har hun nå mistet troen på at hun noen gang vil få hele erstatningen.

– Før ventet jeg, og hadde håp. Nå har jeg ikke noe håp om å få erstatningspengene lengre, sier jenta til TV 2.