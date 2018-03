Fredag 10. august 2017 gikk den svenske frilansjournalisten Kim Wall (30) om bord i ubåten Nautilus i København.

Den kvelden hadde Wall og kjæresten invitert venner til en avskjedsfest på Refshaleøen, like ved havnen der ubåten lå til havn.

De to skulle flytte til Kina bare dager senere.

Wall hadde lenge forsøkt å få en avtale med oppfinner Peter Madsen, og fikk like før festen en melding om at denne kvelden passet. Hun bestemte seg for å dra, kjæresten var enig med henne i at dette var en god mulighet til å lage en sak for et amerikansk magasin.

De første timene etter at hun forlot festen sendte hun flere meldinger til kjæresten, der det virket som at hun hadde det fint. Ingenting i meldingene tydet på at hun følte seg utrygg, ifølge TV 2 Danmark.

OPPMØTE: Medier fra flere land var på plass utenfor rettsalen torsdag morgen. Foto: Margrethe Håland Solheim/TV 2

Tiltale

Peter Madsen er tiltalt for å ha mishandlet, drept og partert Wall om bord i ubåten en gang mellom klokken 22 kvelden 10. august og klokken 10 formiddagen etter.

Ifølge tiltalen har Madsen forberedt drapet på Wall ved å ta med seg sag, kniv, en spiss skrutrekker, stropper, strips og rør.

Tiltalen er delt opp i to punkter, det ene handler om drap og likskjending, mens det andre handler om voldtekt.

Ifølge tiltalen bandt Madsen Kim Walls armer og bein, i tillegg til at han gjentatte ganger stakk henne med spisse redskaper. Etter at hun var død skal han ha partert han henne og festet rør til de forskjellige kroppsdelene for at de skulle holde seg under vann.

SPENT: Patrick Baun er venn av Madsens kone og skal følge rettssaken. Han har fått billett inn til hovedsalen. – Det blir veldig spennende å se hvordan han ser ut nå, hvordan han har det. Det er ubehagelig å tenke på at han kan ha gjort dette. Jeg tror han har gjort det, og han har alltid fremstått som en hyggelig fyr, ikke en person som kunne gjøre noe sånt, sier Baun til TV 2. Foto: Margrethe Håland Solheim/TV 2.

Punktet om voldtekt går på at han knivstakk henne gjentatte ganger i underlivet med spisse gjenstander.

Det er ukjent akkurat når Wall døde og hva som drepte henne.

Torsdag møter Madsen i retten i København. Det er ventet at han under rettssaken vil avgi en forklaring.

PÅ PLASS: Rettstegner Anne Grite Schutt skal tegne Madsen i retten. – Dette er en veldig spesiell sak. Det føles viktig å være med på å formidle fra en sak det er så stor offentlig interesse rundt, sier hun. Det vil ikke bli tatt noen bilder inne i salen, så tegningene er alt offentligheten får se. Foto: Margrethe Håland Solheim/TV 2

– Arbeidet viktigst

I et intervju med det svenske nyhetsbyrået TT uttaler foreldrene til Kim Wall, Joachim og Ingrid Wall, at rettssaken ikke er viktig for dem. Det som er viktig er at Kims arbeid blir videreført.

– Kim kommer til å leve videre. For oss har det vært viktig å fokusere på fortsettelsen, mer enn på det som tok slutt den kvelden i ubåten, sier Ingrid Wall til nyhetsbyrået.

De uttaler seg ikke om rettssaken i intervjuet, men snakker om Kim Walls minnefond, som de har opprettet som en stipendordning for kvinnelige journalister.

TV 2 har vært i kontakt med begge foreldrene, som ikke har ønsket å uttale seg ytterligere.

– Det første stipendet fra minnefondet skal deles ut på Kims fødselsdag, 23. mars, sier Gustaf Centervall til TV 2.

Han er prest og venn av familien, og har i flere tilfeller funget som deres talsperson.

Stipendet vil bli delt ut under en stor fest i New York, der det er ventet at mange av Walls venner og familiemedlemmer vil delta.

Stipendet blir på omkring 44.000 svenske kroner, og skal kunne brukes til å reise ut på reportasjetur i verden.

Ubåt sank

Danske redningsmannskaper mottok klokken 03.39 om morgenen 11. august melding om at ubåten Nautilus ikke hadde kommet hjem fra seilas.

Snaut syv timer senere ble en synkende ubåt funnet, og Peter Madsen ble reddet opp av havet.

Madsen ble kort tid etter siktet for drapet å Wall. Hans første forklaring var at han hadde satt fra seg den kvinnelige journalisten før ubåten fikk trøbbel.

Ubåten lå på syv meters dyp, men ble hevet. Politiet forventet å finne liket av Wall i båten, noe som ikke ble tilfellet.

Etter et omfattende søk i havområdet rundt stedet der ubåten hadde kjørt det siste døgnet, ble liket funnet, del etter del.

Samtidig ble del etter del av Madsens forklaring avdekket som løgn.

– Uhell

Madsen har innrømmet å ha partert liket, men nekter for voldtekt og drap. Madsen har forklart at Wall døde i ubåten ved et uhell, da en 70 kilo tung luke falt over henne.

Dette har ikke stemt overens med funn på kroppen til Wall. Senere har Madsen påstått at hun døde av kullosforgiftning.

Madsen er funnet strafferettslig tilregnelig, og påtalemyndigheten vil be om at han dømmes til livstid. De vil også be om at han blir dømt til forvaring.

Begge straffer er tidsubestemte straffer i Danmark. Dømmes man til livstid, kan man etter dansk lov søke om løslatelse etter 12 år.