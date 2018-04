Mange lever i den villfarelsen at en romslig, brukt familiebil fort koster en årslønn. Men det behøver den slett ikke å gjøre.

Du kan faktisk få en kurant bil som byr på mye plass til både folk og bagasje – og som attpåtil er god å kjøre, for 30.000 kroner.

Ja, du kan få billigere enn det også, men da begynner det å lukte litt av "risikosport" av hele prosjektet.

Vi har tett en titt på Fords romslige familiefrakter gjennom mange år, nemlig Mondeo.

Her får du nemlig nest siste og tredje generasjon av bilen for 30.000 kroner. Vi snakker da om en bil fra 2007 - 2008 og i stasjonsvogn-utgave.

Ford Mondeo finnes i tre varianter. Som firedørs sedan, som femdørs kombi og som stasjonsvogn.

Den er diger!

Nettopp plassen var nok grunnen til at mange kjøpe Modeo den gangen. Og er nok det fortsatt. Bakseteplassen både er og var i limousin-størrelse. Bredden er på hele 143 cm og tre voksne kan sitte greit ved siden av hverandre.

I tillegg bød bagasjerommet på bra plass. Vi snakker hele 549 liter i volum. Det er klart at dette var fristende for mange småbarnsfamilier.

Bilen kan med 2-liters dieselmotor på 140 trekke tilhenger på 2.000 kilo. Det er også bra.

Ford Mondeo – En ekte folkebil i 25 år

Denne Ford Mondeoen skifter eier for 30.000 kroner. Faksimile fra finn.no

Mange med dieselmotor

At bilen i tillegg bød på skarpe kjøreegenskaper og god komfort gjorde heller ikke saken dårligere. Særlig den presise styringen fikk mye skryt da bilene var nye.

Ford Monedo fikk også full pott i EuroNCAPs kollisjonstest og ble kåret til en av de sikreste bilene i klassen.

Men dette begynner nå å bli noen år siden og tiden gjør som kjent noe med bruktbilprisene. Mange av disse bilen har gått ganske langt. Det gjør også sitt med prisene.

Det at trendene har snudd og at den tradisjonelle stasjonsvogna langt på vei er erstattet av SUV-er i popularitet, spiller også inn. Dessuten at dieselmotor som var ansett som det eneste riktige den gangen disse bilene var nye, nå er langt mer omdiskutert. Men det finnes også noen bensinvarianter der ute om du absolutt ikke vil ha den med dieselmotor.

Dette mener Ford Mondeo-eierne om bilen sin

Den innvendige plassen er svært god, men interiøret holder ikke høy opplevd kvalitet.

Dette bør du sjekke før kjøp

Det som også kan nevnes i den sammenhengen ar at bensinmotorene har registerkjede, som skal vare bilen levetid ut. Dieselbilene har registerreim som skal og må byttes underveis i livsløpet.

Innvendig oppleves Ford Monedo litt amerikansk. Materialkvaliteten er ikke veldig god. Det er en del plast og mange små knapper og Ford gjorde et bare delvis vellykket forsøk på å gjøre interiøret mer eksklusivt med sølvlakkerte paneler.

Setene byr som nevnt mye plass og komfort, men forsetene er litt for myke etter manges smak.

Rent teknisk har bilene egentlig ingen store, kjente svakheter. Det man bør sjekke om man skal kjøpe en brukt Ford Mondeo er vanlige slitedeler som bremser, forstilling, hjuloppheng og at alle elektiske funksjoner fungerer som de skal. Viskeren på bakvinduet har det med å slutte å fungere. Feil med el-vinduene er heller ikke uvanlig.

Det kan også være verdt å tenke over at biler fra 2008 fikk bedre rustbeskyttelse.

Som alltid er god servicehistorikk, få tidligere eiere og gjerne en noenlunde fersk EU-kontroll ting som trekker opp.

Eier du en Ford Mondeo? Fortell oss om det her:

Denne kan bli din for under 70.000 kroner. Faksimile fra AutoDB.

Mye plass for pengene

Prisene starter som nevnt på rundt 30.000 kroner. Da for de eldste bilene som gjerne har rundet 200.000 kilometer på telleverket med god margin og som kanskje heller ikke er de aller mest velutstyrte variantene.

Om du legger 60.000-70.000 kroner i en slik bil, begynner det å hjelpe. Da får du en fin 2010-modell som har gått rundt 170.000 km og som nok vil gi både tryggere og mer forutsigbart bilhold.

Tredje generasjon Mondeo var med oss helt fram til 2015 og de nyeste bilene koster selvfølgelig en god del mer. Men også disse gir mye bil for pengene i bruktmarkedet

