I helgen ble bergenseren historisk da han sørget for første norske sprint-VM-gull siden 1981.

Lorentzen kommer til hjembyen tirsdag morgen, men har gitt beskjed om at han er for syk og utladet til at han ønsker noen markering.

Det opplyser daglig leder i Fana IL, Hans R. Dankertsen, til TV 2.

Opprinnelig hadde bergensklubben tenkt å møte verdensmesteren med jubalong og staselig velkomst som seg hør og bør, men de planene må skrinlegges.

– Han er fremdeles syk, vil dra rett til køys, få litt pleie av mor hjemme og ikke minst litt god, norsk mat – rett og slett litt tid til å komme seg til hektene igjen, forteller Dankertsen, og følger opp:

– Han har feber og skal reise veldig langt. Vanligvis hadde han gjort det, men i og med at det er noe igjen av sesongen, der verdenscupen sammenlagt er den store motivasjonen, ville han ha noen dager i fred og ro.

Vant sprint-VM med sykdom i kroppen

Lorentzen slet med luftveiene og forklarte i helgen at han var småsyk. Selv forklarte verdensmesteren at løpene kostet mye.

– Det var hardt. Sisterunden kostet mye. Det har vært litt som å puste gjennom et sugerør i dag, sa han til nederlandsk tv.

Det er altså denne luftveisirritasjonen og feber som fortsatt sitter i. Dankertsen beroliger derimot dem som frykter resten av sesongen står i fare. Gullgutten selv har lovet å stille på kakefeiring allerede førstkommende torsdag, og gjentatt overfor klubblederen at sesongen siste mål står ved lag.

Sjanse til sammenlagtseier

Lorentzen har nemlig muligheten til å sikre verdenscupseieren sammenlagt både på 500 – og 1000-meteren og totalt.

– Han er positiv med tanke på å komme seg til verdenscupavslutningen og å prestere i Minsk. Nå gjelder det bare å komme seg under dynen og bli frisk, sier Dankertsen.