I november i fjor fikk Maiken (48) kontoen sin tappet for 140.000 kroner. Åsted Norge møter henne i huset hvor hun bor i Stavanger.

Marerittet startet da 48-åringen kom i kontakt med en mann som kalte seg for Jeremy Grayham. Maiken hadde svart på en epost som reklamerte for et sveitsisk selskap som tilsynelatende drev økonomisk rådgivning, innen investering av Bitcoins.

Kort tid etter ble hun oppringt av den engelsktalende mannen.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg kunne la meg lure til å slippe en fremmed inn på nettbanken min, men svindleren snakket meg trill rundt. Jeg stolte til slutt mer på ham enn min egen ektemann, sier Maiken.

Det har gått fire måneder siden hun først kom i kontakt med svindleren.

– Jeg kunne jo ingen ting om Bitcoins, men jeg så jo på nyhetene at det var en enorm verdistigning.

Det var drømmen om å kunne tjene egne penger som fristet kvinnen til å ta i mot hjelp til å investere i Bitcoins. Hun er MS-syk og har vært uføretrygdet i flere år.

– Jeg hadde så lyst til å kunne bidra til familieøkonomien jeg også, forteller kvinnen til Åsted Norge.

Åsted Norge-programleder Jens Christian Nørve møter Bitcoin-forhandleren Sturle Sunde. Foto: Espen Storsve

I stedet ble hun frastjålet alt av sparepenger og sitter nå igjen med 80.000 kroner i kredittgjeld.

Sporene peker mot norske bankkontoer

Kvinnen vet lite om svindlerne, men forteller at det må være noen i Norge som er tilknyttet svindelen. Hun blir frustrert når hun tenker på det.

– Pengene er jo overført til norske bankkontoer, så det må jo være noen i Norge som er involvert i denne svindelen, spør hun.

Hun har forsøkt å finne ut hvem som disponerer de norske kontoene, men forteller at ettersom politiet har henlagt saken, er det umulig å finne ut hvem som har mottatt pengene hun ble frastjålet.

Ringer mens Åsted Norge er på besøk

Mesteparten av kontakten har foregått via Skype. Mens Åsted Norge er på besøk, gjør hun et forsøk på å kontakte svindleren som kaller seg Jeremy, men han er opptatt i en annen samtale.

Plutselig ringer mannen tilbake på Skype. Han har kun på lyd, og ikke noe videobilde.

– Hei Maiken, det er lenge siden. Hvordan går det?

– Jeg er fattig, svarer Maiken på spørsmålet fra svindleren.

– Du er fattig? Hvorfor?

Svindleren snakker engelsk med en noe gebrokkent aksent som av og til kan minne om amerikansk. Han forsøker nok en gang å overtale henne til å investere mer penger. I bakgrunnen hører man flere andre menn som tydelig kommuniserer med andre kunder.

– La meg se deg, insisterer svindleren.

Maiken har aldri fått se mannen i andre enden, noe hun stusset litt over mens svindelen foregikk. Han har på den andre siden alltid insistert på å få se henne mens de har pratet sammen. Maiken konfronterer mannen i andre enden.

– Hvor er pengene mine?

– Jeg har ikke mistet pengene dine. Jeg advarte deg mot å be om å ta ut investeringen. Men du hørte ikke på meg, du fortsatte å spørre, så nå er de tapt i markedet. Hva er det du prøver å si til meg, at jeg tapte pengene dine med vilje?

Svindleren forsøker i løpet av samtalen å overbevise Maiken igjen om at pengene han stjal fra kontoen hennes er tapt fordi verdien på Bitcoins stupte, og at han selv er uskyldig.

Her blir Bitcoin-svindleren tatt på fersken av Åsted Norge (Del 1)

Ved hjelp av spørsmål som Åsted Norges programleder skriver til henne, konfronterer Maiken svindleren.

– Du har svindlet meg! Hvorfor svindlet du meg?

– Hva? Skal du virkelig vise meg så lite respekt, svarer svindleren indignert.

Plutselig er det Åsted Norge-programleder Jens Christian Nørve som setter seg foran kameraet på pc-en.

Mannen ble svindlet for over en million kroner av Bitcoin-svindlere (Del 2)

– Hei, Jeremy.

Straks forstår svindleren at det er han selv som har blitt lurt denne gangen.

Samtalen avslører at svindleren fremdeles er aktiv og han sitter ikke alene. Det er tydelig at det hele er godt organisert kriminalitet.

Nordmann står bak flere av kontoene

Åsted Norge klarer å spore opp innehaveren av to av kontoene svindleren overførte penger til. De disponeres av Norges største Bitcoin-forhandler, Sturle Sunde.

– Jeg har ikke svindlet noen, sier Sturle Sunde.

Han forklarer at han har solgt Bitcoins til personen han fikk oppgitt til å være Maiken, og overførte den digitale valutaen til en konto i kvinnens navn.

Han viser Åsted Norge både kvinnens pass og samtaleloggen han hadde med det som i ettertid har vist seg å være svindleren, mannen som kaller seg Jeremy Grayham.

Han avslører for Åsted Norge at Bitcoin-valutaen ikke er så anonymt som mange tror.

– Politiet kan be om å få innsyn i Maikens digitale lommebok, hvor det vil være spor som kan avsløre hvem som står bak denne svindelen, forteller Sunde.

Maiken har nå gått til politiet med informasjonen hun har fått fra Åsted Norge. Politiet i Stavanger bekrefter nå at de har gjenopptatt saken etter at Åsted Norge tok kontakt.

– Utfra de nye opplysningene som vi har blitt gjort kjent med, er det nå grunnlag for å foreta nye etterforskningsskritt, sier politiadvokat Torbjørg Ristesund i Sør-Vest politidistrikt til Åsted Norge.

Tilbake i huset i Stavanger innser Maiken (48) at hun nok aldri vil se igjen sparepengene sine. Uansett håper hun at svindlerne vil bli stanset før flere havner i hennes situasjon.

– Jeg var jo lettlurt, men de bør ikke slippe unna likevel.