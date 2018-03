Hendelsene begynte på et legekontor i Trøndelag i 2005. Fire pasienter klaget den aktuelle legen inn til Helsetilsynet etter å ha vært inn til gynekologisk behandling hos legen.

På bakgrunn av dette mistet mannen legeautorisasjonen sin i 2006. Legen klaget inn vedtaket, og Statens helsepersonellnemnd omgjorde vedtaket til en advarsel.

Henlagt

Tre av disse pasientene anmeldte også forholdene til politiet. Sakene ble etterforsket og deretter henlagt på grunn av manglende bevis.

I 2015 anmeldte legens samboer ham for psykisk og fysisk vold. I løpet av samme år anmeldte ytterligere to kvinner legen for misbruk av stilling til å skaffe seg seksuell omgang under gynekologiske undersøkelser.

På grunn av dette besluttet politiet å gjenoppta de tre henlagte sakene.

Anke

I 2016 ble derfor legen satt under tiltale for fem tilfeller av misbruk av stilling til å skaffe seg seksuell omgang. Alle de fem fornærmede kvinnene beskriver undersøkelsen som langvarige, fra 20 til 40 minutter.

Ifølge tiltalen brukte legen et ultralydapparat, med en probe, som en dildo på kvinnene. Legen fortalte kvinnene at de hadde diagnoser de måtte få hyppig behandling for, og to av kvinnene kom en rekke ganger for underlivsundersøkelser som viste seg å ikke være nødvendig.

Ved Sør-Trøndelags tingrett ble mannen dømt til fengsel i fem år. Han ble også dømt til å betale oppreisningerstatning til de seks fornærmede.

Legen anket saken til lagmannsretten som i 2017 frifant ham for krenkelse av besøksforbud, men dømte ham for de øvrige forholdene. Straffen ble satt til fengsel i fire år.

Etter dommen fra lagmannsretten besluttet legen å anke saken til Høyesterett. Der ble det nå besluttet at mannen dømmes til fengsel i tre år og tre måneder.