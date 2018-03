Forrige uke dro bryggeriet Mack sitt mikrobryggeri til øl- og musikkfestivalen Sunaana i Portland i den amerikanske delstaten Maine.

Med seg hadde mikrobrygger Esben Rørnes fra Tromsø med seg bryggeriets seneste IPA.

Før avreise ble det laget en helt spesiell etikett til flasken.

– Vi bestemte oss for å spille litt på det Donald Trump sa om at han ønsket mer innvandring fra Norge, sier Rørnes til TV 2.

Rørnes sikter til Trumps smått famøse kommentar om at han ønsker seg flere nordmenn og mindre mennesker fra det han kalte «shithole countries», altså «drittland».

– Hvorfor lar vi alle disse folkene fra «shithole countries» komme hit? sa presidenten, før han foreslo at flere folk fra Norge burde få komme til USA.

Det var iTromsø som først omtalte saken.

FRIR TIL USA: Mikrobrygger Esben Rørnes (t.v) dro forrige uke til USA for å fri til det amerikanske publikumet på festivalen Sunaana i Portland. Her er han sammen med festivalsjef Patrick Arnold. Foto: Justin Levesque

Blir i Norge

Bak på ølet Rørnes tok med seg til USA, kan man lese dette.

«Kjære herr president: Vi nordmenn setter pris på ditt tilbud til oss om å komme og bo sammen med deg i Amerika. Men, som det gladeste landet i verden, er vi mer enn fornøyd her. Når det er sagt, ønsker vi å dele noe av gleden med deg, som de sosialistene vi er. Derfor sender vi deg vår amerikanskinspirerte IPA brygget til den flotte musikken generasjoner av pionerer innen rockemusikk har laget. Takk for inspirasjonen. For Amerika. Skål».

SKÅL!: USAs president Donald Trump tar en drink under den filippinske presidenten Rodrigo Duertes middag på SMX Convention Center i Manilla i november 2017. Foto: AP

Rørnes sier til TV 2 at amerikanernes respons på etiketten utelukkende har vært positiv.

– Folk skjønner godt at det er satire, og et humoristisk, politisk budskap. Amerikanerne var veldig interessert i det som stod bak på flasken, og syntes at det var utrolig morsomt. Majoriteten av de vi møtte er dypt uenige med Trump og hans politikk.

Mikrobryggeren kaller Portland for «mikrobryggerienes himmel», og forteller at det derfor er ekstra stas med den positive responsen.

– Det var i Maine, og da spesielt Portland, at mye av dagens ølbølge startet, sier han.

Snuser på USA – og omvendt

Eksportansvarlig Vegard Nilsen sier til iTromsø at USA-markedet er meget interessant for bryggeriet.

– Det er et veldig stort marked, men samtidig så er det ekstremt konkurranseutsatt. Men ved å delta på festivalen, håper vi på å åpne en del dører, sier han.

Rørnes sier at ølbrygging er som alt annet i USA; «Go big – or go home».

– Derfor er ølene kjempesterke – gjennomsnittlig alkoholstyrke er på åtte prosent. Dette er noe vi i Mack kanskje har vært litt svake på, så her har jeg lært noe som vil komme godt med i jakten på den perfekte IPA, sier han.

