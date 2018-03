Helt siden hun var i slutten av tenårene har Anne Marie fra Sandefjord slitt med overvekt.

– Man føler seg veldig i veien. Når man skal ut og fly og lurer på om man bør bestille to seter... Det er jo ikke noe hyggelig, innrømmet hun til programleder Øyvind Mund i «Samme tid neste år».

I faresonen

Dessuten har flere i hennes nære familie livsstilssykdommer som diabetes 2 og hjerte- og karsykdommer.

36-åringen fikk vite at hun var i faresonen for alt dette, og at hun også hadde pådratt seg søvnapné som følge av overvekten. Søvnapné er en sykdom som fører til langvarige, ukontrollerte pustestopp mens man sover, og kan i verste fall være dødelig.

– Nå sover jeg med en såkalt CPAP-maskin som hjelper meg å puste. Det er ikke akkurat behagelig, så jeg håper å kunne slanke bort sykdommen, sier Anne Marie til TV 2.

Nok var nok

Høsten 2016 bestemte hun seg for at nok var nok, og meldte seg på programmet «Samme tid neste år». Her skulle hun dokumentere årets opp- og nedturer med «hele» Norge som publikum.

FØR: Dette var Anne Marie da hun forlot studio første gang høsten 2016. Foto: TV 2

– Det tenker jeg var veldig lurt, sier hun entusisastisk og lattermildt.

– Da måtte jeg jo bare klare det. Jeg kunne jo ikke komme tilbake ett år senere og være like tjukk!

Gir ikke opp

Den høsten veide hun 113 kilo, og målet var at trening og et sunt kosthold skulle bli en del av henne. Hun hadde ikke satt seg noe konkret tall for vektnedgangen, men ønsket at vekta skulle vise to tall, ikke tre. Det hadde den ikke gjort på mange år.

Høsten 2017, ett år etter, var hun nede i 97 kilo og trente fast tre dager i uka.

Men prosjektet var langt ifra over for hennes del.

– Jeg må jo gjøre dette resten av livet, og det er fortsatt veldig uvant å leve slik jeg gjør nå. Ikke minst det at kroppen min har endret seg så mye. Jeg er glad det har tatt litt tid, for da rekker hodet å henge med, sier hun, før hun presiserer:

– Det er ikke noe lett i gå ned i vekt. Det er kjempetøft!

Anne Marie er veldig glad for at hun søkte hjelp hos fastlegen sin og fikk henvisning til Senter for sykelig overvekt. 36-åringen oppfordrer andre som sliter om å gjøre det samme.

– Det tror jeg var avgjørende for meg, for det er veldig vanskelig å gjøre dette alene.

Sterkere psykisk og fysisk

I dag veier hun 94,5 kilo, trener tre til fire dager i uka og har lagt om kosthold og livsstil totalt.

I DAG: Anne Marie har tatt av 18 kilo siden prosjektet startet høsten 2016. Foto: Privat

– Jeg merker at jeg er sterkere fysisk og lettere i kroppen. Bare sånne ting som å kunne sitte med beina i kors – som jeg ikke klarte før – det klarer jeg nå. Hverdagen er mye lettere! Dessuten har jeg blitt sterkere psykisk også. Jeg takler motgang på en mye bedre måte, forklarer Isaksen.

I perioder kan vektnedgangen stoppe helt opp, men Anne Marie har lært seg å ikke tenke så mye på tallet på vekta.

– For opptatt av vekttallet

Hun fokuserer heller på at kroppen hennes har minsket i omkrets jevnt over, og at hun føler seg friskere.

Til nå har hun mistet 19,5 centimeter rundt midjen og 14 centimeter rundt hoftene.

– Folk er for opptatt av det vekttallet. Selv om tallet på vekta har stått stille, er kroppsfasongen min totalforandret. Og ved hjelp av kroppsanalyse kan jeg se at det innvendige fettet forsvinner mer og mer, noe som betyr mye for meg, avslutter hun.

