Den tiltalte moren til Angelica (13) møtte ikke i Gjøvik tingrett mandag.

– Hun ønsker ikke å være til stede idag. Hun trenger en timeout for å komme seg, sa forsvarer Ann Turid Bugge.

– Men det er ting som ikke har kommet fram i avhør som hun ønsker å forklare seg om, sa forsvareren.

Moren, via sin forsvarer, avviser påstandene om at datteren kan ha vært død før hun ringte AMK-sentralen, og viser til at etterforskningen har avdekket at det var SMS-kontakt mellom mor og datter inntil en time før moren ringte AMK.

– Det var slike mistanker som førte til at saken eksploderte og at dette ble en straffesak, sier forsvarer Aasmund Sandland til TV 2.

Spesielt dødsfall

Legen på luftambulansen som kom til hytta, vitnet i retten mandag. Legen mente det kunne se ut til at 13-åringen hadde vært død litt lenger, men ville ikke gi et konkret tidspunkt.

– Hun som ligger der, er i veldig dårlig forfatning og veldig avmagret. Vi får vite fra pårørende at det dreier seg om spiseforstyrrelser. Vi så ingen tegn til aktivitet i hjerte. Vi drev livredning, men det så dårlig ut, forklarte legen i retten.

Tegn på Angelicas kropp fikk legen til å lure på om Angelica hadde vært død lengre. Legen vurderte dødsfallet som spesielt og så mistenkelig at politiet måtte varsles.

Legen kunne i retten ikke gi noe mer eksakt anslag for hvor lenge han mente Angelica kunne ha vært død da han kom til stedet.

– Ikke merker som følge av førstehjelp

På spørsmål fra morens forsvarer Ann Turid Bugge, svarte legen at han tidligere har jobbet lite med anoreksipasienter.

Legen sa at merkene på Angelicas kropp ikke kan ha kommet av kompresjonen som oppsto da ambulansearbeiderne utførte førstehjelp på Angelica.

– Var det noe påfallende med mors reaksjon? spurte forsvarer Bugge.

– Hun var ute av seg og fortvilet. Slik som normalt er i en slik situasjon, svarte legen.

– Død 6-12 timer

Rettsmedisiner Arne Stray Pedersen deltok i obduksjonen av Angelica på Rettsmedisinsk institutt i Oslo, og har skrevet tre rapporter om saken.

Han forklarte i retten mandag at mye tydet på at Angelica hadde ligget død på magen på gulvet i så mye som seks til tolv timer før hun ble snudd og forsøkt gjenopplivet.

Angelicas mor har derimot forklart at hun og datteren sto oppreist og kuttet grønnsaker kort tid før hun ble dårlig og falt om. Ambulansetjenesten ble tilkalt klokken 19.07.

– Det er ikke sannsynlig at avdøde har stått oppreist kort tid før 19:07. Vanskelig å forstå at hun kan ha stått på beina, forklarte rettsmedisineren.

Viste bilder fra hytta

I retten ble det vist bilder fra hytta slik den fremsto da politiet ankom stedet. Også bilder av Angelica ble vist i retten.

En politibetjent fra Fagernes som rykket ut til hytta, forklarte seg om hendelsen. Det kom fram at det var to ferdigpakkede bagger på kjøkkenet som moren tok med seg da hun ble fraktet til sykehus. Det er uklart når baggene ble pakket.

Også en av politiets åstedsgranskere viste en rekke bilder fra hytta. Politimannen sa at rommene bar preg av lite orden, men de fant ingen kriminaltekniske spor som kan peke mot straffbare handlinger de er vant til.

– Vi finner ting som tyder på at de overnatter i hver sin hytte, sa tjenestemannen.

Et ark som ble funnet på et bord i hytteannekset tyder på at mat har vært et sentralt tema i kommunikasjonen mellom mor og datter.