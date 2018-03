Leder for Ligaen, Matteo Salvini, sier han har rett og plikt til å danne ny regjering i Italia etter at partiet hans ble det største på høyrefløyen.

– Vi har rett til å styre, og det er vår plikt, sa Salvini på en pressekonferanse mandag.

Ligaen er et nasjonalistisk og EU-skeptisk parti.

I sin første kommentar mandag sa Salvini også at euroen er skadelig for Italia, og at det er «feil valuta og feil valg», og at den med tiden vil forsvinne.

Italia har grunnlovsfestet at kun en folkeavstemning kan avgjøre om landet skal forlate eurosamarbeidet.

Opptellingen av stemmene pågikk fortsatt mandag, men resultatene så langt viser at Ligaen har fått nesten 18 prosent av stemmene, noe som gjør det størst av de fire partiene i høyrekoalisjonen. For fem år siden fikk partiet kun 4 prosent.

På forhånd var det ventet at mer moderate Forza Italia, som ledes av eksstatsminister Silvio Berlusconi, ville bli størst på høyresiden. Forza Italia ligger an til å få knapt 14 prosent av stemmene.

Til sammen har høyrekoalisjonen 37,5 prosent av stemmene, men det er ikke nok til å danne en regjering med parlamentarisk flertall.

Salvini har utelukket et samarbeid med Femstjernersbevegelsen, som ligger an til å få 32 prosent av stemmene. Ingen av partene har flertall i parlamentet, og det kan bli kamp om hvem som danner regjering.

Lederen for femstjernerbevegelsen, Luigi Di Maio, sier partiets suksess over hele landet, viser at de bør styre den neste regjeringen. De peker på at Ligaen står sterkt kun i enkelte regioner.

Di Maio uttalte seg bare en time etter at Salvini gikk ut og erklærte valgseier til høyrekoalisjonen.