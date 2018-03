Mellom 250 og 300 døde høns er funnet i Rødseidet i Nærøy kommune i Trøndelag.

– De ble funnet langs veibanen og ned mot sjøen. Vi har hatt en patrulje på stedet som har tatt bilder og vil opprette sak på dette, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Bjørn Handegard, til TV 2.

Saken blir etterforsket av lokalt politi.

– Hvordan de har havnet der, det vet vi ikke foreløpig, sier Handegard.

Politiet opplyser om funnet på sin Twitter-konto mandag.

#Nærøy - lokalt politi er i kontakt med mattilsynet. Det opprettes sak på forholdet. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) March 5, 2018

Lang strekning

Kjell Ove Nubdal bor i området, og han og samboeren fant hønene allerede lørdag. De varslet Matttilsynet om funnet.

– Vi tok en sjekk på hele strekningen, og telte 250 døde høns på strekningen, som er 2,5 kilometer lang. Vi ble litt sjokkerte, sier han til TV 2.

SLENGT UTOVER: Ifølge Kjell Ove Nubdal er dyrene funnet langt en 2,5 kilometer lang veistrekning. Foot: Kjell Ove Nubdal

– Du blir kvalm

Nubdal beskriver en svært vond lukt i området.

– Det verste er stanken. Det er mye rovfugl som har herjet der nå, forklarer han.

– Lukta er intens. Du blir kvalm, tvert, legger han til.

Ifølge Nubdal merker man denne lukta godt når man kjører gjennom området.

– Du får den gjennom ventilasjonsanlegget i bilen. Så sterk er den.

– En forurensningssak

Politiet opplyser at de har foretatt vurderinger med tanke på forurensning, og at de er i kontakt med Mattilsynet.

Mattilsynet opplyser mandag ettermiddag at de har funnet ut hvem hønene kommer fra.

«Mattilsynet har vært i kontakt med eieren, som har forklart at hønene er avlivet som en del av produksjonssyklusen i hønseriet. De skal deretter ha blitt gitt bort som åte til jakt. Vi vet foreløpig ikke hvordan hønene har havnet langs veien, dette må vi komme til på et senere tidspunkt. Mattilsynet har varslet kommunen om problemet både med tanke på forurensing og i et helseperspektiv.» skriver John Bjarne Falch, avdelingssjef for Mattilsynet i Namdal, i en e-post til TV 2.