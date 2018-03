Sjefen i det engelske fotballforbundet, Martin Glenn, er i helgen blitt beskyldt for å bruke støtende språk.

FA-sjefen sammenlignet jødestjernen med blant annet hakekors, da han uttalte seg i saken som har oppstått rundt Manchester City-manager Pep Guardiola og hans gule sløyfe til støtte for Catalonia.

– Vi vil ikke ha ting som Davidsstjernen, hammer og sigd, hakekors eller Robert Mugabe på draktene, sa Glenn ifølge blant andre AP News.

Glenn er også medlem av fotballens internasjonale lovkomité, hvor uttalelsene ble gitt i helgen. Og engelskmannen har måttet tåle mye kritikk etter å ha puttet jødenes sterke symbol i samme bås som hakekorset, som etter å ha vært et symbol innen hinduisme og buddhisme etter hvert ble nazistenes kjennetegn.

Mandag kom FA-lederen med en unnskyldning, gjengitt i blant annet The Telegraph.

– Jeg vil gjerne be om unnskyldning for enhver krenkelse som er forårsaket av eksemplene jeg ga da jeg refererte til politiske og religiøse symboler i fotballen, spesifikt med referansen til Davidsstjernen som er et enormt viktig symbol for jødiske mennesker over hele verden, sa han da.

– Støtende og svært upassende

Davidsstjernen er sentral både i det israelske flagget og på Israels landslagsdrakter i fotball. Lederen i det jødiske rådet i England, Simon Johnson, som selv har vært ansatt i FA, var blant dem som var tidlig ute og kritiserte Glenns uttalelser.

– Davidstjernen er et jødisk religiøst symbol av enorm viktighet for jøder over hele verden. Å plassere det på samme hylle som hakekorset og Robert Mugabe er støtende og svært upassende. Vi vil gjøre FA oppmerksomme på det jødiske miljøets dype skuffelse over disse uttalelsene, sa han til AP.

Som del av unnskyldningen bekreftet Glenn også at han ville snakke med det jødiske rådet, og komme med en personlig unnskyldning også overfor dem. I helgen viste Johnson også overfor BBC sin misnøye med Glenns uttalelser.

– Jeg har ikke noe problem med at FA forklarer regel fire, og spesifiserer at alle religiøse symboler er forbudt på en drakt, hvis det er tilfellet. Men eksemplene som benyttes viser dårlig dømmekraft og er og smakløse, sa han.

Sammenlignet også med IS og høyreorientert parti

Guardiola har valgt å vise sin støtte til Catalonias frigjøring ved å ha på seg gule bånd, og FA har tatt et tydelig standpunkt i saken. Samtidig forsvarer de bruken av såkalte «poppies» - blomstene som årlig markerer alle de falne som har tjent Storbritannia i krig opp gjennom årene.

– For å være veldig tydelig, så er Pep Guardiolas gule sløyfe et politisk symbol. Det er mange spanjoler, ikke-katalanere, som er forbannet. Alt vi gjør her er å håndheve spillets lover. Poppies er ikke politiske symboler. Den gule sløyfen er det. Hvor skal grensen gå? spurte Glenn.

Glenn benyttet deretter også det høyreorienterte partiet UK Independence Party og IS som referanser.

– Skal vi ha noen med UKIP-merke eller IS-merke på? Det er derfor du må være ganske tøff, fordi lokale, regionale og nasjonale partiorganisasjoner ikke kan bruke fotballdrakter til å representere seg, sa han.