José Mourinho har fått seg sommerjobb.

Den portugisiske Manchester United-manageren skal jobbe som ekspert for TV-kanalen Russia Todays dekning av fotball-VM.

– Den gåtefulle manageren og selvutnevnte «Special one» er RTs siste signering. Han skal tilby sin unike innsikt i spillet for kanalens spesialdekning av VM-sluttspillet i Russland i 2018, skriver TV-kanalen på sine hjemmesider mandag.

Det trekkes deretter frem at Mourinho ble kåret til årets trener i verden av FIFA i 2010, og at han kommer til å være i Moskva for å dele sine analyser og spådommer for turneringen.

– Jeg er veldig glad for å slutte meg til laget i RT. Jeg ser frem til å dra til VM i Russland denne sommeren, og dele min innsikt i kampene, sier Mourinho.

Portugiseren har selv denne sesongen vært kritisk til tidligere Manchester United-spiller Paul Scholes og hans ekspertrolle, og er nok ute etter å gjøre en bedre innsats selv når han nå tar fatt på tilsvarende stilling innen fotballen.

– Er blitt anklaget for å være et talerør for Vladimir Putin

Manchester United-manageren har en fortid i blant annet Porto, Chelsea, Inter og Real Madrid, men det er ikke de tingene som havner i søkelyset når engelske medier omtaler Mourinhos seneste jobbnyhet mandag.

– Russia Today, som har sin engelskspråklige nyhetsservice i Westminster, er blitt anklaget for å være et talerør for Vladimir Putin og den russiske regjeringen, skriver blant andre Daily Mail i sin omtale av nyheten.

VM-sluttspillet starter 14. juni, og vertsnasjonen Russland møter Saudi-Arabia i første kamp.

Peter Schmeichel skal også jobbe som ekspert for RT, men han og Mourinho får selskap av flere de neste månedene.

– Vi fortsetter å sette sammen RT-drømmelaget. Nå har vi en trener, sa sjefredaktør Margarita Simonjan etter at nyheten ble bekreftet.