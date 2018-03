Finnmarksvidda hadde de laveste temperaturene i natt, helt oppunder 30 minus. Også innlandet i sør hadde det kaldt, mellom 15 og 20 minus.

Det er vinter langs kysten også, klokken 11 var det bare de helt ytterst på Vestlandskysten temperaturen så vidt klarte å krype over null grader.

Men veldig kaldt blir det ikke, solen varmer godt, og utover i uken stiger temperaturen litt i hele landet.

Snøvær og vind

Natt til søndag snødde det litt i Sør-Norge. Ikke mye, men nok til at Vestlendingene kunne ta vinterferiens siste skitur på silkeføre.

Under kan du se Ella (4) kose seg i skibakken på Voss.

Flott avslutning på vinterferien

– Det ha kommet litt snø det siste døgnet også, Landvik i Aust-Agder fikk fem-seks centimeter, sier Storm-meteorolog Beathe Tveita.

Snøværet på Sørlandet fortsetter, og utover dagen brer nedbøren seg innover Østlandet.

– Totalt kan det komme 10-15 centimeter langs kysten av Agder frem til i morgen tidlig. Tirsdag er det Østlandet som får mest, sånn fem til ti centimeter, sier Tveita.

Vinden øker på til opp i sterk kuling fra øst på Sørlandet i dag, og sammen med snøværet vil det føre til vanskelige kjøreforhold.

KRISTIANSAND nå LILLESAND nå ARENDAL nå Kamera: Vegvesenet Kamera: Vegvesenet

Fra Vestlandet og nordover til Trøndelag startet mandag med noen skyer, men her vinner etter hvert solen. I Sør-Norge blir mandagsværet aller best nord på Vestlandet og i Møre og Romsdal.

– Skyene henger lengst igjen i Rogaland, sør i Hordaland og nord i Trøndelag. Her kan det komme litt i snø i de indre områdene, sier Tveita.

Vinden kommer opp i liten kuling fra øst nord for Trondheimsfjorden, i fjellet sør for Haukeli, og langs Rogalandskysten.

Det kan komme litt snø i de indre delene sør i Nordland også, ellers blir det fint vær både i Nordland og Troms i dag.

– Vinden kan komme opp i liten kuling her også, advarer Tveita.

Finnmark får det skyet, flest skyer og noen snøbyger langs kysten i øst.

Surt på tirsdag også

Tirsdag ligger det et lavtrykk over De britiske øyer, og et kraftig lavtrykk nordvest i Russland. Mellom dem holder høytrykket fortsatt stand.

– Dette gjør at det blåser kraftig fra øst og sørøst i hele landet, opp i kuling utsatte steder, forklarer Tveita.

Nord-Norge nord for Bodø får fint vær tirsdag, det er bare kysten av Finnmark som får en og annen snøbyge først på dagen.

– Lenger sør i Nordland er det en del skyer, og ut på ettermiddagen får Helgeland litt snø, sier Tveita.

I Trøndelag og Møre og Romsdal blir tirsdag en fin dag. Litt snø i de indre områdene, ellers mye sol. Sør for Stad blir det flere skyer, men solen titter frem her også.

– Både Sør- og Østlandet får snø, men ikke store mengdene i Vest-Agder, lover Tveita.

Det fortsetter å blåse kuling på Sørlandskysten, så vær forberedt på vanskelige kjøreforhold også tirsdag.

Også fjellet i Sør-Norge får litt snø, mest i sør, men prognosene viser lite vind.

NEDBØR frem til midnatt fredag

Nedbør hele resten av uken

Lavtrykket ved De britiske øyer blir liggende å sirkulere både onsdag og torsdag. Fredag går det inn i Nordsjøen, og svekkes.

Høytrykket i Skandinavia blir litt sterkere, og det dukker opp et annet høytrykk ved Svalnbard.

– Vi får derfor fortsatt vind mellom nordøst og sørøst, noe som gir mer snø i Sør-Norge, i innlandet i Nord-Norge, forteller Tveita.

Onsdag blir den beste dagen i Nord-Norge, med sol og opphold langs kysten. Torsdag kommer det en del snø i Finnmark, mest lengst øst. Fredag blir det litt snø i hele Nord-Norge.

– Sør-Norge får snø både onsdag og torsdag, og på Vestlandet er temperaturen steget såpass at nedbøren kommer som regn langs kysten, forteller Tveita.

Fredag blir det opphold på Sør- og Østlandet. Fra Vestlandet til Trøndelag blir det en ny runde med snø, som også da kan komme som regn lengst vest.

Selv om temperaturen i luften stiger, sitter kulden lenge igjen i bakken. Vestlendingene må derfor være forberedt på at regnet i slutten av uken kan gjøre det veldig glatt på veiene.