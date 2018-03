Togpassasjerer opplever for tiden at enkelte avganger kanselleres. Mandag og tirsdag er ti tog innstilt, opplyser NSB. Dette rammer reisende på strekningene Drammen-Oslo S, Skien-Oslo S, Moss-Skøyen, Ski-Stabekk og Kolbotn-Oslo S.

Onsdag skal situasjonen være bedre.

– Dette varierer fra dag til dag og kan endre seg med sykdom og andre ting. Det vil være kanselleringer med ujevne mellomrom fram til mai, sier NSBs pressesjef Åge-Christoffer Lundeby til TV 2.

Mangler folk

– Hva er årsaken til dette?

– Vi har opplevd en ekstraordinært stor avgang av lokførere og har ikke evnet å erstatte dem tidlig nok, sier Lundeby.

NSB har også for få konduktører. Det fører til at en del avganger går med avstengt materiell.

Lundeby er ikke enig i beskrivelsen av at NSB har kvittet seg med for mange ansatte og at det er grunnen til at man nå ikke har nok folk til å kjøre togene. Ifølge pressesjefen har NSB forsøkt å effektivisere driften, men man har ikke klart å bli enige med lokførerne om nye turnuser som ville gjort det mulig å ta ut denne effektiviseringsgevinsten.

– Har advart

Norsk Lokomotivmannsforbund sier de har advart om denne situasjonen i lang tid.

– Man har noen ansatte i beredskap som skal fylle hull som oppstår i forbindelse med sykmeldinger, kurs og ferieavvikling. Dette er en viss prosentandel av bemanningsstyrken, og denne prosenten har gått ned. Vi sa fra for et år siden at vi syntes situasjonen var alvorlig, sier nestleder Jan-Even Nystad i Norsk Lokomotivmannsforbund til TV 2.

Nystad sier hans medlemmer har vært frustrerte fordi de opplever et stort overtidspress samtidig som mellom 30 og 50 nyutdannede lokførere har stått uten jobb. NSB ansetter nå flere lokførere, men det tar tid før de er ferdig kurset og sertifisert til å kjøre de ulike togene.

– Vi har sagt fra at dette er noe som kommer til å skje, og vi blir litt oppgitt når de ikke hører på oss. Vi står på alt vi kan, men det er begrenset hvor mye man har anledning til å jobbe. Man risikerer også at sykefraværet stiger på grunn av belastningen, sier Nystad.

Ber folk sjekke appen

Ifølge Lundeby vil flere lokførere være på plass i mai, og i juni regner NSB med at situasjonen er bedre også på konduktørsiden. Fram til da er oppfordringen til de reisende å sjekke appen for å finne ut om toget går eller ikke.

– Det er sterkt beklagelig, og for alle som er avhengig av toget og nå får redusert tilbudet, er det veldig trist, sier Lundeby.