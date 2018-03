I slutten av juni i 2016 ble en makedonsk sjåfør stanset av kontrollørene ved Jessheim Trafikkstasjon.

Det viste seg at sjåføren ikke hadde førerattest og at han hadde kjørt på annenmanns sjåførkort for å skjule grove brudd på kjøre- og hviletiden. Sjåføren hadde begynt å kjøre lastebilen i begynnelsen av juni og deretter kunne det virke som han bare hadde kjørt, uten å hvile noe særlig, frem til han ble stanset. Han hadde ikke hatt ukehvil de siste 20 dagene og flere tidsepoker var registrert med opp til 30 timers kjøring.

Sjåføren var lite samarbeidsvillig, men innrømmet etter hvert deler av forholdene. Det skriver tungt.no.

Ingen ting langs veien å gjøre

Nå er samme sjåfør stanset igjen. For de samme forholdene. Med samme type kjøring.

– Vi stoppet sjåføren fredag 2. mars, forteller fagleder Bjørn Uno Rogneby ved utekontrollen Romerike til tungt.no.

Også denne gangen er det grove brudd på kjøre- og hviletiden. Sjåføren har hatt døgnhvil helt ned til to timer og har ingen ting langs veien å gjøre.

– Hvordan kan det la seg gjøre. Er ikke sjåføren utvist?

– Jo. Han er det og har dermed ikke lov til å oppholde seg i landet.

Sjåførkort i sigarettpakke

– Det er en makedonsk sjåfør. Dermed må han ha førerattest for å kjøre i Norge. Hvordan sto det til med denne?

Politiet og vegvesenet fant et annet sjåførkort skjult i en sigarettpakke. Foto: Statens vegvesen/tungt.no.

– Den var falsk.

– Har han prøvd å skjule de grove bruddene på kjøre- og hviletid?

–Ja. Han har altså brukt et sjåførkort som er utstedt på noen andre. Det ble funnet i samarbeid med politiet i en sigarettpakke i bilen.

– Hva sa sjåføren om at han ble stoppet igjen?

– Han kunne ikke huske noe om at han hadde blitt stanset tidligere og hevdet at han ikke kjente til det tidligere forholdet.

Går mellom flyplasser

– Selv om dere konfronterte ham med navn og nummer?

– Han har i mellomtiden byttet navn.

– Kan dere si noe om kjøringen?

– Bilen går som sist fast mellom Norge og Sverige. Det kan se ut som den går mellom flyplasser. Hvor ofte han er i Norge, vet vi vi ikke. Bilen var tom da den ble stanset.

Sjåføren ble hentet av politiet og bilen står på Jessheim, frem til en sjåfør med papirene i orden henter den.

