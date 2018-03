En syksdomsplaget Håvard Holmefjord Lorentzen sikret seg i helgen VM-gull i sprint, som første nordmann på 37 år.

Det betyr at Lorentzen denne sesongen allerede har kapret VM-gull i sprint, OL-gull på 500-meter, OL-sølv på 1000 meter og fire enkeltseire i verdenscupen, men bergenseren sikter mot tre titler til de neste to ukene.

– Jeg håper jeg kan runde av hele sesongen med å vinne World Cup sammenlagt både på 500 meter,1000 meter og totalen, sa 25-åringen etter søndagens VM-tittel var i boks.

Daglig leder i Fana IL, Hans Dankertsen, gjestet TV 2 Nyhetskanalen mandag morgen, og har tro på at hans elev kan klare målet.

– Han kan klare det, hvis dette ikke har gått for tungt inn på ham. For det er klart at i går gikk han i kjelleren. Han var langt nede i kjelleren, og langt under. Vi må håpe at det ikke har satt sine spor, sa Dankertsen.

Se intervjuet med Dankertsen i videovinduet øverst! Der avslører han også hvordan Lorentzen kan være verdens raskeste mann uten egentlig å være raskest!

Han har de siste ukene sett mannen han kjenner bedre enn de fleste vinne to OL-medaljer, og lot seg imponere på ny da Lorentzen trosset sykdommen og kjempet seg til VM-tittel søndag.

– Det er imponerende. Han er veldig hard i nøtten når det gjelder. Det er nesten ikke grenser for hva han klarer å hente ut, og han hadde bestemt seg. Han bestemte seg for å gå selv om han har hatt influensa i en uke, så det var tunge tak, sa Fana-lederen.

Se Lorentzens avgjørende 1000-meter i VM nederst!

– Når du ikke kan noe, må du finne noen som kan det bedre enn deg

Fana har opplevd enorm suksess også som klubb, for med både Lorentzen, Sverre Lunde Pedersen og Sindre Henriksen i laget, har de vært med på å få norsk skøytesport tilbake igjen i verdenstoppen. Tidligere skøytetrener og nå daglig leder Dankertsen er stolt.

– Det er ikke et one man-show, dette her. Det er en lagsak. Det å få inn mange flinke folk, plukke folk og skape et godt miljø, er nøkkelen til å lykkes i idrett. Når du ikke kan noe, må du finne noen som kan det bedre enn deg, og så handler det om å få det laget til å fungere sammen. Det er glede og entusiasme, og det er klart at når vi er ute og reiser, så vil jo folk høre ganske tidlig hvor vi hører til. Det blir mye latter og mye styr.

– Dere er bergensere?

– Hehe. Ja, det kan du gjerne si. Det er helt riktig. Men det er klart at det er vår «force» også, sa Dankertsen.

Lunde Pedersen kan sikre ny Fana-suksess til helgen

Til helgen kan det bli ny suksess for Fana IL, når Sverre Lunde Pedersen skal i aksjon i allround-VM i Amsterdam. Dankertsen håper på ny suksess for sin klubb, og tror Pedersen har en fordel overfor Sven Kramer og de andre hjemmehåpene.

– Jeg må si at det det hadde vært deilig å få tatt de oransje på hjemmebane. Det hadde vært en virkelig flott opplevelse å få tatt Sven og dem på hjemmebane. Mesterskapet går utendørs, og det er til hans fordel. Han har ikke hatt verdens beste fordel av å gå der oppe på Slåtthaug, fortalte Dankertsen.

Fana-lederen avslørte også at Lunde Pedersen kanskje er ekstra tent inn mot mesterskapet, nå som lagkamerat Holmefjord Lorentzen er verdensmester mens han selv ikke er det.

– Det er klart det. Begge er olympiske mesteren, og det er klart at det å kalle romkameraten «champ» sitter litt inne, selv om de har et humoristisk forhold til det, sier han.

