Noen ganger kan tilfeldigheten spille oss et puss som vi ikke aner omfanget av der og da. Slik er det for mennesker, og slik er det for biler.

I 1961 sitter et produkssjonsselskap på ideen til en nye film og TV-serie, The Saint, eller Helgenen som den ble hetende på norsk. Det man tenker på er en krimserie, en slags moderne tolkning av Robin Hood, med en uredd, tøff og stilig engelsk agent som kjemper mot de onde kreftene. Et ikke helt ukjent plott i sjangeren.

Jaguar ser ikke poenget

Denne agenten trenger naturligvis en bil når han skal rundt for å løse opp i mysteriene. Det er nærliggende å tenke britisk bil til den britiske agenten. Bilen som nettopp traff en hel verden som et knyttneveslag i mellomgulvet – den helt nye sportsbilen Jaguar E-Type hadde jo bare vært perfekt, tenker produksjonsselskapet.

Men Jaguar vil ikke være med. De har rett og slett ikke tro på konseptet og ser ikke noen markedsføringsverdi i dette prosjektet.

Samtidig, i Sverige, sitter en gruppe menn og diskuterer nervøst Volvos nye sportsbil, P1800. Med kjempefloppen til det forrige sportsbilprosjektet P1900 friskt i minne, er de redde for å mislykkes nok en gang. Det må bare ikke skje. Altfor mye står på spill.

Det er ikke helt uten grunn at P1800 har fått tilnavnet "Helgenen-bilen" 118 episoder med Roger Moore og Volvo P1800 gjør noe med folks bevissthet.

Kjempesuksess

For å gjøre en lang historie kort. Volvo og produksjonsselskapet blir enige om å bruke P1800. Den produseres på den tiden hos britiske Jensen og redder slik sett noe av filmprodusentenes ære og prinsipp om at agenten skal ha en britisk bil. Sikkert en slags nødløsning for dem, men det får gå.

Den nye serien blir en knallsuksess. 118 episoder lages, Roger Moore og Volvo P1800 er med i alle, og serien selges til mer enn 80 land.

Dette ble mye større enn selv optimistene våget å drømme om. Det blir rett og slett det vi i dag kaller for en "snakkis" Både for produksjonsselskapet og ikke minst kjempegod og viktig reklame for Volvo. Med Roger Moore bak rattet i den hvite Volvoen i mange halsbrekkende stunt, får Volvo den oppmerksomheten og blesten rundt bilen de sårt trenger.

En britisk agent må jo ha bil med ratt på høyre side. Det finnes fortsatt noen unike detaljer fra tiden med filminnspilling innvendig i bilen.

Flere biler brukes

Bilen er ikke bare en designbombe. Den blir også en uvurderlig imagebygger for den ellers litt trauste bilprodusenten. Det er det man kan kalle vinn-vinn. Begge parter er såpass fornøyd med samarbeidet at de velger å videreføre det. Den hvite Volvo P1800 fra 1962 blir etter hvert byttet ut med en hvit 1967-modell i Helgenens jakt på å fange skurker og å løse opp i kriminelle nettverk.

Hovedpersonen selv, Roger Moore, liker bilen så godt at han også privat eier flere eksemplarer. Han har også i flere intervjuer uttalt at nettopp P1800 er hans favoritt filmbil. Den berømte skuespillerlegenden satt jo etter hvert bak rattet i mye gromt. Ikke minst da han tok steget opp til agent 007 og James Bond.

Bilen som bruktes i filmene var faktisk Bonds private, med registreringsnummer NUV648E, men som bar skiltnummeret ST1 på filminnspilling.

Konsernsjef i Volvo Håkan Samulesson med sin grønne P1800.

Gjorde inntrykk på konsernsjefen

Moores bil ble bygget på Volvos fabrikk i Torslanda i november 1966. Det er en P1800 S med polarhvit lakk og som er utstyrt med Mini-Lite tilbehørsfelger, med ekstra tåkelykter fra Hella og et uvanlig Volvo-ratt i tre.

Volvo kjøpte for en tid tilbake den unike og verdensberømte Volvoen, som nå er restaurert tilbake til fordums glans.

Innvendig finnes fortsatt mange av detaljene fra innspillingen av Helgenen, som et termometer på dashbordet og en separat innvendig vifte som ble brukt for å kjøle ned skuespillerne under studioopptak.

— The Saint med Roger Moore var en av mina favorittserier på 60-talet og helt siden den gang har jag alltid hatt lyst på en P1800. Det sier Volvos egen konsernsjef Håkan Samuelsson.

– Det er den mest legendariske Volvo-modellen gjennom tidene med sitt unike design, legger han til.

Nå har også P1800-drømmen gått i oppfyllelse for han. Samuelsson eier nemlig privat en slik bil, i en veldig spesiell lys grønn farge. Nettopp den bilen han eier går for å være en av de flotteste eksemplene som finnes.

