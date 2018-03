Marita Moltu informerte om at hun melder seg ut av KrF mandag morgen. Dermed har byrådspartiene mistet flertallet i bystyret i Bergen, melder Bergens Tidende.

Moltu skriver i en pressemelding at hun vil sitte som uavhengig representant i bystyret i resten av perioden.

– Manglende tillit

«Dette er en beslutning som er tatt etter lang og grundig vurdering. Begrunnelsen for min avgjørelse handler i hovedsak om manglende tillit til partiet både lokalt og nasjonalt. Dette innebærer både partikultur og politiske veivalg» skriver Moltu i pressemeldingen.

– Jeg ønsker ikke ikke gå inn i detaljer på hva som har vært utløsende for beslutningen min, men situasjonen har vært krevende de siste årene, sier Moltu til TV 2.

Hun mener hun vil ha en bedre forutsetning å ivareta rollen som folkevalgt som uavhengig.

– Jeg er folkevalgt fram til 2019, og vil gjøre det jeg kan for at Bergen skal være en god by å bo i for alle. Etter perioden som folkevalgt er over, får jeg se om jeg fortsetter i politikken, eller om jeg går tilbake til næringslivet, sier Moltu.

Moltu sier det var en vanskelig beslutning å melde seg ut av partiet, men at det føles riktig.

– Det er en lettelse å få det gjort, men samtidig leit fordi jeg har mange gode kolleger og venner i KrF, som jeg har jobbet godt sammen med i mange år, sier Moltu til TV 2.

Varaordfører

Marita Moltu har sittet i bystyret for KrF de siste to periodene, og har den siste persioden vært varaordfører.

Moltu har bakgrunn fra pinsemenigheten, og er medlem i frimenigheten Credokirken, tidligere Levende Ord bibelsenter i Bergen. Hun har tilhørt den konservative delen av KrF.

De Kristne

Bergens Tidende har tidligere omtalt at Moltu har vært i konflikt med flere i partiet etter at det ble kjent at hun skulle delta på en partisamling i Partiet De Kristne (PDK) helgen for en drøy uke siden.

Dette er samme parti som Marita Moltus ektemann og tidligere KrF-byråd Tomas Moltu meldte overgang til i 2016. Begge var trekkplastre til den såkalte interne inspirasjonssamlingen.

I forrige uke ble Moltu spurt av avisa Dagen om hvilket parti hun stemte på i høstens stortingsvalg.

– Jeg ser ikke noe behov for å gå ut og kommentere det. Nå ønsker jeg at denne saken skal roes helt ned. Det holder for meg, svarte hun.

– Oppsiktsvekkende

Avisen Vårt Lands politiske redaktør Berit Aalborg mener saken er oppsiktsvekkende, og sier det er spesielt i norsk sammenheng at en person med et så viktig verv melder seg ut av et politisk parti.

– For noen dager siden ville hun heller ikke svare på hva hun hadde stemt i forrige stortingsvalg. Det er også noe vi sjeldent ser med personer som har så høye verv i et parti, sier Aalborg.

TV 2/NTB