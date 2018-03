10. oktober 2016 skjedde en alvorlig hendelse på Romsås t-banestasjon i Oslo.

Klokken 21.45 om kvelden kjørte t-baneføreren togsettet inn på perrongen.

Føreren så ikke at han hadde stanset t-banen for tidlig, slik at deler av t-banevognene sto utenfor perrongen.

En rullestolbruker som satt langt bak i vognsettet oppdaget ikke dette da dørene ble åpnet. Mannen rygget ut og havnet nede i sporet.

Det kommer frem i en tiltale som statsadvokaten i Oslo har tatt ut mot t-baneføreren. Han er tiltalt for uaktsomt å ha skadet andre personer og for å ha forårsaket en jernbaneulykke som kunne medført tap av menneskeliv.

Kvinne alvorlig skadd

Mannen i rullestol ble ikke alvorlig skadet i fallet, men en kvinne som kom til for å hjelpe ham, fikk strøm i kroppen. Det skal ha skjedd da hun tok på rullestolen.

Ifølge tiltalen fikk hun «strøm fra høyre til venstre hånd» og som følge av dette ble hun sykmeldt i nesten et halvt år. Kvinnens ektemann mener dette ikke er riktig opplysning. Han sier til TV 2 at kvinnen har vært sykemeldt i 1,5 år, og at hun fortsatt er sykemeldt.

Her er rullestolen avbildet etter at den ble hentet opp fra sporet. (Foto: Politiet)

Hovedforhandlingen skulle egentlig ha startet mandag, men to viktige vitner kunne ikke stille på kort varsel. Derfor er saken nå utsatt på ubestemt tid.

Den tiltalte førerens forsvarer, Halldis Winje, forteller til TV 2 at hennes klient erkjenner å ha åpnet dørene før hele t-banen var innenfor plattformen.

– Fornærmede fikk en strømskade som følge av flere ekstraordinære og ulykkelige omstendigheter, og tiltalte bør derfor ikke straffes for dette, sier Winje.

Den skadde kvinnens bistandsadvokat, Kristin Kvanum Hestnes i Advokatfirmaet Robertsen, mener det ikke er noen tvil om at t-baneføreren har et ansvar for at hennes klient ble skadd og at han må stilles til ansvar for det.

– Det kommer også fram i rapporten fra Havarikommisjonen at dette er en alvorlig svikt fra førerens side, ikke uheldige omstendigheter. Det er viktig å få dette belyst for å unngå fremtidige lignende hendelser, sier Hestnes til TV 2.

Lengre tog



En av de mulige årsakene til at ulykken skjedde, kan ha vært at t-banen nettopp hadde økt antall vogner fra tre til seks.

Førerens forsvarer sier at det er mange juridisk vanskelige spørsmål i saken, men at hun ikke ønsker å prosedere disse før hovedforhandlingen starter.

Kvinnen som ble alvorlig skadet har fått erstatning fra Sporveien. Føreren jobber fortsatt som t-banefører i Oslo, opplyser forsvareren.

Ifølge kvinnens ektemann har erstatningen gått til medisinsk behandling, men sier de ikke har fått noe utover dette.

Statens Havarikommisjon for transport har undersøkt ulykken. Deres granskning pågår uavhengig av politiets etterforskning. I rapporten som ble avgitt i fjor høst, påpekes flere ting.

Ingen fysiske barrièrer

Det står blant annet at t-baneperrongene er utstyrt med merker som viser hvor man skal stoppe, avhengig av om man har tre eller seks vogner.

Det påpekes at det ikke finnes noen tekniske eller operasjonelle barrièrer som sikrer at t-banetogene stanser ved korrekt merke. Dermed er dette i stor grad førerens ansvar.

Det står også at en t-baneførers hverdag er preget at monotont arbeid som delvis bli automatisert ved at handlingene gjentas mange ganger i løpet av en arbeidsdag.

– I og med at førere bytter mellom ulike linjer og stadig varierer mellom togtypene, i kombinasjon med monotont og til dels automatisert arbeid, vil feilhandlinger oppstå, heter det i rapporten.