Ola Kamara åpnet scoringskontoen for LA Galaxy allerede i sin seriedebut da laget slo Portland Timbers 2-1 på hjemmebane i MLS natt til mandag.

Nordmannen var på plass inne i feltet etter 32 minutter og brystet ballen i mål til 1-0 for laget fra Los Angeles.

– Det var en stor følelse. Utrolig. Kampen var bygget stort opp på forhånd, og vi trengte virkelig de tre poengene for å vise at det vil bli vanskelig å slå oss her, sier målsniken til klubbens egen hjemmeside etter kamp.

26-åringen, som bøttet inn mål for Columbus Crew forrige sesong, var et konstant uromoment for sin nye klubb, og etter 34 minutter var han igjen involvert da Romain Alessandrini doblet til 2-0.

Sebastian Blanco reduserte til 1-2 for Portland etter 66 minutter, men Galaxy-laget fikk med seg alle tre poengene i serieåpningen.

Kamara ble også kåret til banens beste spiller på MLS-nettstedet mlssoccer.com.

– Signeringen fra Columbus Crew ser ut som en savnet ingrediens for LA. Han tilfører intelligens, besluttsomhet og gode avslutninger, står det om den norske landslagsspissen.

Også Jørgen Skjelvik var på banen i seieren. Midtstopperen spilte hele kampen for Galaxy, som er den tidligere klubben til fotballstjerner som David Beckham, Steven Gerrard og Robbie Keane.

Både Keane og Gerrard gjorde også som Kamara, og scoret mål i sin MLS-debut for klubben. Beckham tapte imidlertid sin debut, med 18 minutter som innbytter i et 0-1-nederlag mot DC United tilbake i august 2007.

Eikrem debuterte med tap mot Bradley

Magnus Wolff Eikrem fikk sin seriedebut for Seattle Sounders da laget tapte 0-1 hjemme mot Los Angeles FC.

Eikrem entret banen etter pause, men måtte innse at det ble tap mot Bob Bradley etter en nydelig matchvinnerscoring av Diego Rossi.

Jo Inge Berget var ikke med i kamptroppen da New York City FC vant 2-0 mot Sporting Kansas City.

NTB/TV 2