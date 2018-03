Søndag kveld kom nyheten fra svenske SVT om at svenske Dennis Widgren skal ha fått tilbud om å spille de to neste landskampene for Norge.

Venstrebacken spiller for sensasjonslaget Östersund, som begeistret så mange med sitt Europaliga-eventyr denne sesongen.

Hans far er norsk, og ettersom 23-åringen ikke har representert Sverige, kvalifiserer han dermed for å ikle seg de norske fargene på landslagsnivå.

NFF: – Troppen er ikke tatt ut

Norges Fotballforbund tilbakeviser at Widgren allerede er uttatt til noen tropp.

– Vi har ikke tatt ut landslagstroppen ennå, så det gjenstår å se hvem som blir de utvalgte mot Australia og Albania. Troppen offentliggjøres 13. mars, skriver kommunikasjonsdirektør i NFF, Svein Graff, i en SMS til TV 2 Sporten mandag.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener det høres fornuftig ut at en spiller som beviselig har prestert på høyt nivå, kan få muligheten.

– Det er ingen tvil om at han er en veldig god fotballspiller, som har levert stabilt og bra både i Sverige og ute i Europa. Vi har en svensk landslagssjef, som også er en legende i svensk fotball, og jeg tror veien er kortere inn til det norske landslaget enn til det svenske, sier Mathisen.

– Dette er ikke som i håndball, der Katja Nyberg plutselig ble norsk

Den tidligere Start-spilleren, som selv har representert Norge på aldersbestemt nivå, kunne faktisk også selv spilt for USA grunnet amerikansk mor. Han mener derfor at det ikke er så rart om NFF velger å henvende seg til en spiller som aldri har vært del av norsk fotball tidligere.

– Sånn er reglene, og han har muligheten til å spille for Norge gjennom faren sin. Dette er ikke som i håndball, der vi plutselig kan hente Katja Nyberg fra Finland og gjøre henne til norsk landslagsspiller, eller der Qatar plutselig har et lag bestående kun av utlendinger og til og med noen dansker, sier Mathisen.

– Vi har jo hatt en del spillere som vi hadde trodd skulle spille for det norske landslaget

Tidligere har norske U-landslagsspillere som Valon Berisha, Bersant Celina (begge Kosovo), Mix Diskerud (USA) og Adam Larsen Kwarasey (Ghana) valgt å bytte landslag på seniornivå, og Mathisen mener det nå er på tide å benytte seg av muligheten som ligger i granskning av slektstrær.

– Vi har jo hatt en del spillere som vi hadde trodd skulle spille for det norske landslaget, som har forsvunnet til andre landslaget. Så det er på tide. Sånn er reglene. Det må være greit, og slike ting må man få lov til å velge utifra følelser og muligheter når man har muligheten via slektstreet sitt, sier TV 2s fotballekspert.

Ifølge ÖP, lokalavisen i Östersund, skal Widgren ha innrømmet at tilbudet «kommer som et sjokk», og han skal ennå ikke ha bestemt seg for om han vil takke ja.

Widgren har tidligere vært klar på at han føler seg mest svensk, men at han også har tilknytning til Norge.

– Jeg er oppvokst og har bodd i Sverige i hele mitt liv, men jeg har slekt i Norge som jeg forsøker å hilse på når jeg får tid, noe som nesten aldri er tilfellet, så det er litt kjedelig. Jeg føler meg svensk, men har også sympatier for Norge, så jeg føler meg absolutt norsk også, sa Widgren til Nettavisen da spekulasjonene rundt hans kandidatur som norsk landslagsspiller begynte å svirre i fjor.

Mathisen: – Tror ikke han er noe førstevalg

Jesper Mathisen tror ikke nødvendigvis at Widgren er tiltenkt noen rolle som fast venstreback for Lars Lagerbäck og Per Joar Hansens mannskap.

– Jeg har ikke noen tro på at han blir noe førstevalg for Norge, selv om han har vært med på hele dette Europaliga-eventyret. Han har spilt i et velfungerende kollektiv, og da er det også enklere å stå frem som enkeltspiller. Selvfølgelig har han også en stor fortjeneste i dette selv, men det er også et resultat av at han har spilt på et lag som har spilt ekstremt godt og overrasket alle.

– Hva forventer du av de to norske landskampene denne måneden?

– Disse kampene blir brukt for å teste ut ting. Da regner jeg med at vi får en del spillere som normalt sett ikke ville vært med, slik at Lars og Perry får en siste sjekk før man virkelig begynner å spille inn ting inn mot Nations League-start til høsten.