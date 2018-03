Dennis Widgren har vært en del av Östersunds Europa-eventyr.

Svensken er halvt norsk, og har en far fra Steinkjer.

Venstrebacken har tidligere åpnet for å spille for Norge skulle muligheten by seg, og nå har den det.

Ifølge SVT Jämtland har Östersund-spilleren fått tilbud om å spille for Norge i treningskampene mot Albania og Australia i slutten av mars.

Widgren skal ennå ikke ha bestemt seg for om han vil takke ja til tilbudet, og overfor avisen ÖP innrømmer han at tilbudet «kommer som et sjokk.»

23-åringen har vært fast inventar for Östersund denne sesongen, og spilte nylig begge oppgjørene mot Arsenal i Europaligaens 16-delsfinale. Der endte Europa-eventyret for det svenske laget, til tross for at de på svært imponerende vis slo Arsenal 2-1 på Emirates.

Widgren har tidligere vært klar på at han føler seg mest svensk.

– Jeg er oppvokst og har bodd i Sverige i hele mitt liv, men jeg har slekt i Norge som jeg forsøker å hilse på når jeg får tid, noe som nesten aldri er tilfellet, så det er litt kjedelig. Jeg føler meg svensk, men har også sympatier for Norge, så jeg føler meg absolutt norsk også, sa Widgren til Nettavisen i fjor.