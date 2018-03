Årets valg i Italia har blitt betegnet som et av landets mest uforutsigbare valg på mange år, men nå er det klart at Høyrekoalisjonen ligger an til å få flest stemmer, det viser valgdagsmålingen søndag.

Høyrekoalisjonen ligger an til å få mellom 33 og 36 prosent av stemmene og er med det bare så vidt foran det populistiske partiet Femstjernersbevegelsen. Ingen ser ut til å få klart flertall.

Femstjernersbevegelsen ser ut til å bli landets største parti med om lag 28–30 prosent. Til sammenligning får tidligere statsminister Silvio Berlusconis parti Forza Italia 13,5 til 15,5 prosent av stemmene.

Forza Italia er en del av den høyreorienterte koalisjonen, som ellers består av: Lega (tidligere Lega Nord), Fratelli d'Italia (Italias brødre), som alle er sterkt innvandringskritiske, samt det mer liberale sentrum-høyre-partiet Noi con l'Italia (Oss med Italia).

Regjeringspartiet Partito Democratico ser ut til å få mellom 24,5 og 27,5 prosent av stemmene.

Hvordan man skal håndtere strømmen av migranter som tar den farefulle ferden over Middelhavet fra Libya, har vært et sentralt spørsmål i valgkampen. Berlusconi og hans sterkt innvandringskritiske parti Forza Italia har i valgkampen lovet å utvise over 600.000 papirløse innvandrere.

