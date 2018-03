Mannen gikk feil vei gjennom slusene ved bagasjebåndet på flyplassen, skriver Nordlys.

Personellet fant ikke mannen, som førte til alarmen gikk. Dermed ble flyplassen tømt, og alle måtte gjennom sikkerhetskontrollen på nytt.

I tillegg måtte et Norwegian-fly på vei til Oslo snu på rullebanen, for å returnere til gaten. Samtlige passasjerer på flyet måtte sikkerhetsklareres på nytt.

– Vi har fått det som kalles en «uren» person inn i avgangshallen, og da kunne det være vi hadde et «urent» fly som ville gjøre Oslo flyplass «uren». Så flyet måtte snu, sier driftsleder ved Tromsø lufthavn, Svein Idar Henriksen til avisen.

Til TV 2 sier Henriksen at det samme skjedde for to dager siden. Likevel holder han fast ved at det er en sjelden hendelse.

– I min ni år lange karriere som driftssjef har jeg aldri opplevd det tidligere, og nå skjedde det to ganger på få dager. Vi har kontroll på situasjonen, men det lager mye styr, sier Henriksen.

Han anslår at det tok omtrent halvannen time fra alarmen gikk til situasjonen var helt avklart og flytrafikken kunne gå som normalt.