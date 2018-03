Arsenal tapte 1-2 mot Brighton søndag, og gikk med det på sitt fjerde strake tap.

Det har kun skjedd én gang tidligere under Arsène Wengers ledelse. Det var så langt tilbake som i oktober 2002.

Etter kampslutt fant TV-kameraene mange Arsenal-supportere som viste Wenger-ryggen, gammel som ung.

Arsène Wenger selv sa etter kampen at han forstod supporternes reaksjon.

Han kom likevel med en noe bisarr «naken»-allegori for - mest sannsynlig - å forklare at man ikke burde sparke en mann (eller et lag) som ligger nede.

– Laget trenger mer støtte for tiden. Når du sliter med selvtilliten, er det vanskelig når man bare har buksene på, sa Wenger på pressekonferansen.

– Da er det lett å ta buksene av også, men når du er helt naken, må du prøve å finne en skjorte og bli ordentlig påkledd.

– Miljøet rundt laget, når man går gjennom en tung periode som dette, så handler det alltid om å dra dem enda lengre ned i gjørmen, sa Wenger på kryptisk vis.

Mener Wenger og Arsenal bør skille lag

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller har mistet troen på at Wenger kan løse Arsenals problemer.

– Han er utrolig sta. Men jeg har ikke troen på at Wenger kan løse dette for Arsenal. Jeg følte ikke at det var slutt for ham i fjor, men det gjør jeg nå. Det stormet så sinnssykt i fjor, og det hadde det ikke gjort før, men så stormer det enda verre nå. Og selv de som har vært mest hardbarket «Wenger in», har nå snudd, sier Simen Stamsø Møller.

– Det er veldig rart å se for seg Arsenal uten Wenger, men det er på tide, konkluderer TV2s ekspert.

Han får støtte av kollega Trevor Morley, som ikke spår umiddelbar bedring inn mot den tøffe Europaliga-kampen mot Milan torsdag.

– Jeg tror det er mer alvorlig enn noen gang for Wenger. Det er ingen lidenskap eller kampvilje. Det virker som om han har mistet garderoben. I den formen Arsenal er i nå, så vil de ikke vinne Europaligaen heller, sier Morley.

– Andre lag rundt dem har fått nye managere som Mauricio Pochettino, Jürgen Klopp og Pep Guardiola. De har tatt lagene sine til et nytt nivå, mens Arsenal har stagnert.