24-åringen er ikke den mest profilerte norske sykkelrytteren, men denne sesongen er andreårsproffen virkelig i ferd med å få sitt gjennombrudd.

Som en del av opptrekkstoget til Dylan Groenewegen har han bidratt til fire seire for sin nederlandske kaptein. Ingen av spurterne i feltet har vunnet mer i år.

I tillegg fikk Grøndahl Jansen vist potensialet sitt i Omloop Het Nieuwsblad, der han endte på 19. plass.

– Han er ung og sterk, og har gjort en veldig god jobb i opptrekkstoget, skryter Groenewegen overfor TV 2.

Nesten hvit trøye

Etter en ny strålende innsats på den første etappen av Paris-Nice, der Grøndahl Jansen ble klokket inn to sekunder bak vinneren Arnaud Demare, var LottoNL-Jumbo-ledelsen full av lovord overfor nordmannen.

– Amund er en virkelig god rytter for oss. Vi er veldig fornøyd med ham, sier sportsdirektør Frans Maassen om Akershus-gutten som nå er nummer to i kampen om den hvite ungdomstrøya etter dag en av åttedagersrittet i Frankrike.

Spørsmålet er nå om 24-åringen er en så viktig brikke i teamet rundt Groenewegen at de kan unnlate å ta ham med til sommerens Tour de France.

– Nei, han skal ikke sykle der i år, sier sportsdirektøren til TV 2 før han stopper opp midt i setningen og modererer seg.

– Eller, jeg kan ikke si det nå. For han er er en virkelig god rytter, så vi får se, fortsetter han og smiler.

Spania Rundt på programmet

Groenewegen - som vant etappen til Paris i fjorårets Tour de France - vil naturligvis ha en stemme når laget skal tas ut. Han tror innsatsen på de neste etappene i Paris-Nice kan være med å avgjøre.

– Vi får se etter de neste rittene, inkludert Paris-Nice. Han er veldig sterk og veldig ung, men kanskje han kan bli med til Tour de France, sier nederlenderen, som er like gammel som Grøndahl Jansen.

Den tidligere Joker-rytteren er egentlig satt opp på Spania Rundt til sommeren, men har naturligvis ikke noe imot å være blant de åtte utvalgte.

Nåløyet er imidlertid trangt, for det er mange i laget som ønsker en plass på laget til sommerens Tour de France.

– Jeg kommer aldri til å si nei til det. Det hadde vært gøy å være med, men Vueltaen er også et bra løp, så jeg kjører gjerne der også. Det er vinn-vinn, mener han.

Groenewegen vs Kristoff

Til Tour de France skal Lotto Jumbo komponere et lag som også tar hensyn til at Steven Kruijswijk ønsker å kjempe i sammendraget. Når vi vet at dette laget også har ryttere som Primoz Roglic, Robert Gesink og Lars Boom i sine rekker, så er det mange hensyn som må tas.

– Dette kommer an på prioriteringene i laget. Hvis de som skal kjøre for sammendraget - eller klatrerne - underpresterer, så vil de få færre hjelperyttere og Dylan få flere. Slike ting vil også spille inn, understreker nordmannen.

PS! Mandag skal Grøndahl Jansen forsøke å hjelpe Groenewegen til sesongens femte seier på den andre etappen av Paris-Nice. Denne etappen har også Alexander Kristoff pekt seg ut.