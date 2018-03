I natt er det julaften og bursdag på én gang for filminteresserte verden over. Det er duket for Oscar-utdeling og da kan alt skje, noe man smertelig fikk erfare under fjorårets utdeling.

Det var nok ikke mange som ikke sank ned i setene sine i Dolby Theatre, da det ble klart at Faye Dunaway og Warren Beatty hadde lest opp feil vinner i kategorien for beste film.

Først da hele «La La Land»-laget stod på scenen og filmens produsent Jordan Horowitz stod med statuetten i hånden, ble det klart at skandalen var et faktum.

Egentlig var det filmen «Moonlight» som skulle få prisen, og Horowitz, som allerede var i gang med takketalen klargjorde feilen:

– Dette er ikke en spøk! «Moonlight» har vunnet beste film, utbrøt han foran en forskrekket sal.

Får prøve igjen

– I fjor var jo kanskje den største Oscar-tabben noen sinne, sier TV 2s filmekspert Camilla Laache.

– Men de skal visstnok få sjansen til å rette det opp igjen i år, legger hun til.

Ifølge TMZ skal «Bonnie and Clyde»-duoen nemlig dele ut prisen for beste film også i natt, en gest som gir dem muligheten til å gjøre opp for fjorårets blemme.

Denne gangen vil de være helt sikre på at alt går etter planen, og lørdag var Dunaway og Beatty på Dolby Theatre for å øve til det store øyeblikket.

SKANDALE: Det ble fullstendig kaos på scenen da man fant ut at Oscar-statuetten var delt ut til feil film. Foto: Kevin winter

Politiske budskap

Man kan altså trygt si at det ikke bare er hvilke filmer som stikker av med de forskjellige prisene, som preger de glamorøse Oscar-utdelingene.

Under nattens prisutdeling kan alt skje, og det er også spenning knyttet til om, og hvordan kjendisene vil forholde seg til #MeToo-skandalene som har satt sitt preg på Hollywood det siste halvåret.

– Oscar er historisk sett kjent for å være ganske politisk både i taler og fra programlederne, sier Laache og legger til:

AKTIVISTER: Kjendisene gikk for sort under årets Golden Globe-utdeling. Foto: Frederick M. Brown

– I fjor var det jo Trump som fikk gjennomgå, men i år blir det spennende å se hvordan de tar #MeToo, det kommer nok til å merkes. Også skoleskytingen kommer nok til å bli nevnt og jeg tror ikke de kommer til å glemme Trump i natt heller, altså.

Hel-sort prisutdeling

Så langt har filmbransjens prissesong vært preget av svart eleganse på rød løper, til støtte for #MeToo- og Time's Up-kampanjene.

Kvinnelige skuespillere markerte blant annet sin støtte til kampanjene under Golden Globe-utdelingen tidligere i år, ved å kle seg i svart.

Initiativtakerne til Time's Up har på forhånd varslet at det ikke vil bli en lignende markering under årets Oscar, men de har avslørt at det er satt av plass til bevegelsen under prisgallaen.

– Det er viktig at folk skjønner at Time's Up handler om mer enn bare den røde løperen. De kvinnene du har sett gå på løperen i svart, er nå aktivister for bevegelsen, sier Grey's Anatomy-produsent Shonda Rhimes.

Et eksempel på at årets utdeling er påvirket av de mange historiene om seksuell trakassering i filmbyen, er at fjorårets vinner av prisen for beste mannlige skuespiller, Casey Affleck, ikke får dele ut prisen til sin etterfølger, slik skikken er. Affleck har selv blitt beskyldt for seksuell trakassering.

I stedet blir prisen delt ut av skuespillerne Jennifer Lawrence og Jodie Foster.

(NTB / TV2)