Scott McTominay har virkelig tatt steget denne sesongen, og har den siste tiden fått mer og mer ansvar av Manchester United-manager José Mourinho.

Det har fått midtbanespilleren på radaren til Englands landslagstrener Gareth Southgate.

Ifølge The Times skal 21-åringen ha møtt Southgate på fredag, men til tross for det avisen beskriver som et «godt møte», skal McTominay ha bestemt seg for å vrake England og i stedet velge Skottland.

Manchester United-spilleren er født i England, men har skotsk far. Times skriver at McTominay også møtte Skottlands landslagstrener Alex McLeish tidligere denne uken, og at unggutten følte en «emosjonell dragning» mot Skottland.

21-åringen tror også at han vil ha en større sjanse til å få en stor internasjonal karriere med Skottland, som har mindre konkurranse på midtbanen.

Avgjørelsen skal ha blitt tatt søndag, og vil være et slag for Gareth Southgate og England, til tross for at McTominay ennå ikke har bevist noe over lengre tid på øverste nivå.

Times-journalist Jonathan Northcroft mener McTominay er et kupp for Skottland.

– Han kan være med og utgjøre ryggraden i et lag som er kapabel til å ta nasjonen til EM i 2020, skriver Northcroft på .

Det er ventet at Alex McLeish vil inkludere United-spilleren i sin neste landslagstropp til kampene mot Costa Rica og Ungarn senere denne måneden.

McTominay har vært del av treningsleirer for yngre landslag i Skottland, men ikke representert landet i noen aldersbestemte kamper.

– Han kan virkelig alt

José Mourinho viste hvor mye han verdsatte unggutten forrige helg, da han inkluderte 21-åringen i startoppstillingen mot Chelsea.

Den engelskfødte midtbanestrategen spilte en strålende kamp i 2-1-seieren over Chelsea, og fikk ros av sin egen sjef etter forestillingen.

– Han er en fantastisk spiller. Han er hva man kaller en topp moderne midtbanespiller. Han kan gjøre absolutt alt. Det eneste han ikke gjør er å score mål, som han kan, men fordi jeg gir ham andre oppgaver har han ikke nok frihet til å gjøre det, sa United-manager Jose Mourinho til Sky Sports etter kampen mot Chelsea.

Scott McTominay er høyaktuell for startoppstillingen når Manchester United gjester Alexander Sørloths Crystal Palace mandag kveld.