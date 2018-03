«The Shape of Water» kan virkelig ta storeslem under nattens utdeling, med sine tretten nominasjoner.

Går den til topps i alle kategoriene setter den ny rekord i antall Oscar-priser til én film.

I dag deler filmene «Ben-Hur», «Titanic» og «Ringenes Herre: Atter en konge» førsteplassen, med elleve priser hver.

TV 2s filmanmelder Camilla Laache tror ikke at «The Shape of Water» kommer til å sette ny rekord i natt.

– I natt kommer det nok til å fordele seg litt mer. Men «The Shape of Water» er allikevel en favoritt, og står veldig sterkt til å i hvert fall vinne beste regi med Guillermo del Toro. Og så kniver den jo mot «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» tenker jeg, for prisen for beste film, sier hun.

McDormand som favoritt

Ni forskjellige filmer er nominert i den aller gjeveste kategorien, beste film. Camilla Laache mener «The Shape of Water» og «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» som vil knive om denne prisen, men har gjort seg opp en mening om hvem som til slutt vil stikke av med seieren.

– Jeg holder en knapp på «Three Billboards», som er en favoritt hos meg, sier hun, og legger til at den antakeligvis også kommer til å dra i land flere skuespillerpriser.

Én av dem er hun nesten helt sikker på. I kategorien beste kvinnelige hovedrolle peker nemlig Frances McDormand seg ut, med sin tolkning av en mor som kjemper for rettferdighet for sin drepte datter.

– Frances McDormand er en stor favoritt. Det vil overraske meg veldig hvis hun ikke vinner her, sier Laache.

FAVORITT: Frances McDormand er nominert til beste kvinnelige hovedrolle for «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri». Foto: Fox Searchlight via AP

Heftig konkurranse

McDormand har allerede vunnet både Golden Globe og Screen Actors Guild Awards for rollen som Mildred Hayes i «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri», men det er ikke hvem som helst hun kjemper mot i natt.

– Hun konkurrerer jo mot dronningen av Oscar, Meryl Streep, sier Laache.

Streep er den skuespilleren som er nominert til flest Oscarer noen sinne, og er i år nominert for 21. gang.

– Hun har vunnet tre ganger og gjør jo en veldig bra rolle i «The Post» som Katharine Graham, men altså, Frances McDormand... Jeg føler at den Oscaren er hennes.

«DARKEST HOUR»: Gary Oldman er nærmest ugjenkjennelig i rollen som Winston Churchill. Foto: Chris Pizello / Invision / AP og Jack English / Focus Features via AP

Beste mannlige hovedrolle

Også i kategorien beste mannlige hovedrolle har Laache en klar favoritt, til tross for at flere store stjerner er nominert også her. Daniel Day-Lewis, Daniel Kaluuya, Denzel Washington, Gary Oldman og Timothée Chalamet er blant navnene som står på listen.

– Her er Gary Oldman en stor favoritt i filmen «Darkest Hour» som Winston Churchill, helt ugjenkjennelig, egentlig. Her er jeg ganske sikker på at han får Oscar, sier hun.

Dersom Oldman stikker av med seieren, vil dette være hans første Oscar noen sinne.

Laache påpeker at det også er flere nykommere som er nominert i år.

– Jeg tror det er åtte skuespillere som er nominert for første gang, deriblant Timothée Chalamet for filmen «Call Me by Your Name». Han er bare 22 år gammel, det hadde jo vært veldig stas hvis han hadde vunnet, sier hun.