– Det er noe alvorlig galt med partneren min...

Slik begynner nødsamtalen da Gareth Williams (34) fra South Wales 17. februar ringte for å be om hjelp til forloveden Rhiannon Oldham (30), det skriver BBC.

Når Chelsie Holbrook på alarmsentralen ber han forklare hva som har skjedd forteller han at Rhiannon har kraftige smerter.

– Det er som om hun prøver å føde noe, men hun er ikke gravid, sier han.

– Er smerten i mageområdet?

– Ja. Hun har faktisk en stor klump som kommer ut...

– Omtrent hvor er klumpen?

– Vel, den kommer bare ut... Det er som om hun prøver å føde eller noe, sier Gareth igjen.

– Hun føder faktisk!

På spørsmål om Rhiannon er gravid, svarer Gareth:

– Nei, hun er ikke gravid...

... Før man plutselig hører barnegråt i bakgrunnen.

– Å nei. Nei. Hun føder faktisk! Hva skal jeg gjøre?

Med god veiledning fra alarmsentral får Gareth beskjed om hva han skal gjøre med sin splitter nye sønn frem til ambulansen kom til stedet.

Heldigvis gikk den utrolige fødselen bra og paret retter nå en stor takk til Chelsie Holbrook og ambulansepersonellet som hjalp dem.

– Alarmen gikk av da Gareth sa at Rhiannon hadde en stor klump, og før vi visste ordet av det hadde hun født, sier Holbrook.

– Jeg har tatt imot fem barn i løpet av karieren min, og dette er definitivt en av de mest dramatiske fødslene, legger hun til.

Trodde det var julemat

Paret fra Pontypool i South Wales kunne aldri sett for seg hva som var i ferd med å skje da de ringte nødnummeret, bare tre dager etter at de hadde blitt forlovet.

FAMILIE: Paret takker ambulansepersonellet som hjalp dem etter fødselen. Foto: Welsh Ambulance Services

– Det var et enormt sjokk, for vi hadde absolutt ingen anelse om at hun var gravid, men vi er overlykkelige, sier Gareth.

Rhiannon forteller at hun hadde merket at hun la på seg litt over jul, men regnet med at det bare skyldtes den sedvanlige julekosen.

Den lille gutten er parets første barn.

Med familiens nye tilskudd, som har fått navnet Phillip Alan, kan det altså se ut til at bryllupsplanleggingen må legges til side.

– De siste ukene har bare vært en tåke. Det ene øyeblikket planla vi et bryllup, mens nå planlegger vi et barnerom.