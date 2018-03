Politiet melder at en personbil og et vogntog har frontkollidert på Riksveg 4 sør for Harestua i Oppland.

– Det skal være én person i hvert kjøretøy, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Per Solberg, til TV 2.

Sjåføren av vogntoget er trolig fysisk uskadd, mens føreren av personbilen vurderes som alvorlig skadd.

– Det jobbes med frigjøring og vedkommende blir hentet av luftambulanse, sier han.

Riksveg 4 er blokkert, men det er omkjøring via Fylkesveg 16, opplyser politiet på Twitter.

Kl 1450, Rv4, sør for Harestua, trafikkulykke, lastebil mot personbil, uvisst skadeomfang, oppdateres. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) 4. mars 2018