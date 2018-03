Dødsfallet til Fiorentina-kaptein Davide Astori har rystet fotballverdenen.

Etter at stopperen ikke møtte opp til frokost med lagkameratene søndag morgen, ble han funnet død på hotellrommet sitt.

Nå er hele Fotball-Italia i dyp sorg, etter ha mistet en høyt respektert spiller som for bare to uker siden opplevde å bli pappa.

– Slik det ser ut døde spilleren av hjertestans som følge av naturlige årsaker, sier Udine-aktor Antonio De Nicolo ifølge Football Italia.

– Det er rart at noe slikt skjer med en profesjonell som er så tett overvåket og der det ikke var noen faresignaler, sier De Nicolo.

Blant de som sørger er Juventus- og Italia-legenden Gianluigi Buffon (40).

Vetereankeeperen, som spilte med Astori på landslaget, har lagt ut en rørende hilsen på Instagram.

– Ciao kjære Asti. Jeg deler nesten aldri mine tanker om en person offentlig, for jeg mener at skjønnheten og det unike i relasjoner aldri skal utnyttes og kastes til dem som ikke respekterer visse bånd. Men i ditt tilfelle gjør jeg et unntak fra min regel, fordi du har en ung kone og familiemedlemmer, spesielt en liten jente, som nå lider. Hun fortjener å vite at hennes far en god person. En virkelig god person, skriver Buffon.

– Du var det beste eksempelet på de gamle, gode verdiene, som mange nå har lagt bak seg i denne overveldende verden. Du viste verdier som altruisme (det motsatte av egoisme, red. anm), eleganse, høflighet og respekt for andre. Du er en av de beste sportsutøverene jeg noen gang har truffet. R.I.P, fortsetter 40-åringen.

Preget Conte

Chelsea-manager Antonio Conte var svært preget av Astoris bortgang da han ble intervjuet før søndagens kamp mellom Chelsea og Manchester City.

– Dette er en tragedie. Det er veldig vanskelig å finne de riktige ordene for familien i denne tiden, sier Conte.

Han ledet Astori da han var trente det italienske landslaget. Fire av Astoris 14 kamper for Azzurri var under den nåværende Chelsea-managerens ledelse.

– Det er veldig vanskelig å snakke om. Han var en fantastisk fyr. En stor spiller, men først og fremst en fantastisk fyr, sier Conte.

– Jeg holder meg tett til familien hans i denne tiden. Han var bare 31 år. Det er veldig vanskelig å forklare situasjonen. Jeg tenker på hans kone, hans foreldre. Hans datter, fortsetter Chelsea-manageren.

Andrea Pirlo (38) la ut et bilde av seg selv og Astori.

– Jeg har ikke ord. Til slutt drar alltid de beste. God tur min venn. RIP, skriver Pirlo

Roma-legenden Francesco Totti, som spilte én sesong med Astori er dypt rystet.

– Sjokkert, vantro og målløs av denne tragedien, skriver han på Twitter.

Roma-stjernen Alessandro Florenzi er også i dyp sorg.

– Jeg vil skrive tusen ting, men jeg klarer det ikke. Du vil alltid være i mitt hjerte. Vi sees igjen. Farvel, Davide, skriver Florenzi.

Vorrei scrivere mille cose. Ma non ci riesco. Rimarrai sempre nel mio cuore. Ciao Dà ❤️ pic.twitter.com/RaMh0jB8iD — Alessandro Florenzi (@Florenzi) 4. mars 2018

– Jeg kan ikke tro det, jeg vil ikke tro det ... det er surrealistisk ... hvil i fred Davide, skriver Inters Borja Valero på Instagram.

Han spilte fem sesonger for Fiorentina før han gikk til Inter i sommer.

– Jeg har ikke ord som kan beskrive denne fantastiske personen. Jeg snakker ikke om på banen, men utenfor. Alltid et smil, og du er den første som løper mot meg når jeg scorer et mål, og du spurter til og med 70 meter for å nå meg, sier Khouma Babacar.

Angriperen spilte for Fiorentina frem til i januar, da han gikk til Sassuolo.

– Farvel min bror. Kondolerer til hans familie og til fotballen, fordi det finnes ikke mange menn i verdens som ham nå, sier Boubacar.

UTENFOR STADION: Fiorentina-fansen sørger, og har hengt opp et banner med påskriften «Farvel kaptein». Foto: Claudio Giovannini

Sevilla-trener Vincenzo Montella fortviler også.

– Det er smerter ingen ord kan representere. Den plutselige bortgangen til Davide gjør vondt i hele kroppen, i hjertet. Hans smil og moralske renhet er med alle oss som hadde privilegiet det var å stå ved hans side. Farvel, kaptein, skriver Montella, som var Fiorentina-trener fra 2012-2015.

Tidligere Roma-trener Rudi Garcia sørger også.

– Nyheten om den altfor tidlige bortgangen til min tidligere spiller Davide Astori smerter meg. En profesjonell og eksemplarisk mann. Jeg tenker på hans familie og hans kjære. Hvil i fred, Davide, skriver Garcia på Twitter.

Tidligere Italia- og Fiorentina-trener Cesare Prandelli uttrykker også dyp sorg.

– En ung manns død gjør alltid at vi mister noe av vår uskyld, men i dette tilfellet føler jeg at jeg har mistet noe mer, skriver Prandelli ifølge Football Italia.

– Minnene jeg har av Davide som utøver og menneske vil forbli private. Jeg bærer dem med meg i hjertet mitt, som gråter akkurat nå. Jeg er dypt sjokkert, jeg føler et stort tomrom inni meg. Jeg sender en omfavnelse til familien, fullt klar over at i dette øyeblikket er smerten så sterk at alt rundt deg brenner og at ord ikke gir noen trøst, meddeler Prandelli,

HYLLES AV FANSEN: Det var naturlig nok mange av Fiorentinas fans som samlet seg utenfor stadion for å minnes Davide Astori. Foto: Claudio Giovannini

Storklubber kondolerer

Europeiske storklubber deler også sin sorg på sosiale medier.

– Real Madrid er svært triste over dødsfallet til AFC Fiorentina-kaptein Davide Astori, og vil uttrykke våre sterkeste kondolanser til hans familie, venner og lagkamerater. Real Madrid C.F deler smerten til alle i italiensk football i denne ekstremt vanskelige tiden, skriver Real Madrid på sine hjemmesider.

Paying our respects to Quini and Davide Astori. pic.twitter.com/KfTnTSetZV — FC Barcelona (@FCBarcelona) 4. mars 2018

Premier League-leder Manchester City og tabelltoer Manchester United uttrykker også sin sorg.

– Det er med stor sorg vi gir våre største kondolanser til familien og vennene til Davide Astori etter dagens sjokkerende nyheter, skriver Manchester City på Twitter.

– Alle i Manchester United sender våre tanker til familien, venner og kollegaene til Fiorentina-kaptein Davide Astori etter hans tragiske dødsfall, skriver Manchester United.