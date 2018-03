Se høydepunktene øverst!

Brighton-Arsenal 2-1

Arsenal er inne i en av sine tyngste perioder under Arsène Wenger, og borte mot Brighton søndag fortsatte marerittet med 1-2-tap.

Hjemmelaget som kjemper for tilværelsen i Premier League viste seg nemlig fra sin beste side på eget gress, og slo storklubben som kom direkte fra to strake 0-3-tap mot Manchester City.

– Vi spilte på søndag på Wembley, og igjen en storkamp på torsdag kveld. Nå var det søndag morgen, så det er en kombinasjon av lav selvtillit og tunge bein. Vi må komme oss over denne perioden, sa Arsène Wenger etter kamsplutt.

Lewis Dunk, som er mest kjent for å ha scoret fire selvmål denne sesongen, og 34 år gmale Glenn Murray, som er tredje mestscorende i Premier League i kalenderåret 2018, scoret målene for Chris Hughtons lag.

Arsenal reduserte ved Pierre-Emerick Aubayemang, men det hjalp så lite. De røde fra Nord-London har nå tapt fire kamper på rad (inkludert 2-3 for Östersund forrige uke), hvilket kun har skjedd en gang tidligere under Arsène Wengers ledelse. Det var så langt tilbake som i oktober 2002. Etter kampslutt fant TV-kameraene mange Arsenal-supportere som viste Wenger-ryggen, både gammel og ung.

– Arsenal er i trøbbel, og taper mot lag det ikke er holdbart å tape mot i det hele tatt. Men jeg merker jeg blir irritert når jeg ser småunger som står og synger «We want Wenger out» og står og smiler og gliser til hverandre. Det er så smålig. Det er ikke supportere i det hele tatt. Det er greit nok at de vil ha ham vekk, men det der ser bare dumt ut. Det er gjengmentalitet på sitt aller, aller verste, sa TV 2s ekspert Simen Stamsø Møller.

Fakta: Sist Arsenal tapte fire på rad 19. oktober 2002: 1-2 borte mot Everton i Premier League

22. oktober 2002: 1-2 hjemme mot Auxerre i Champions League

26. oktober 2002: 1-2 hjemme mot Blackburn i Premier League

30. oktober 2002: 1-2 borte mot Dortmund i Champions League

Wenger: – Jeg har nok erfaring og nok lyst til å snu dette

Sist gang Arsenal tapte mot et nyopprykket lag i Premier League var mot QPR i mars 2012. Det var også storklubbens åttende tap på de siste 13 kampene, men Wenger bedyrer at han er riktig mann til å snu skuten til tross for et økt antall plakater og rop om hans avgang.

– Det er første gang dette har skjedd i min karriere (åtte tap på 13 kamper, journ.anm.). Det er ikke enkelt, men jeg har nok erfaring og nok lyst til å snu dette. Vi må holde sammen. Det er ingen annen løsning. Man fokuserer på jobben sin, og du gjør de tingene man tror er riktig for laget, sa han.

Arsenal-manageren innså også nederlag i kampen om Champions League-plassene, for selv om hele ni kamper gjenstår, er avstanden på 13 poeng opp til erkerivalene Tottenham som i øyeblikket innehar den forgjettede 4. plassen.

– Man kan si det. Jeg tenker at det var kjørt allerede. Matematisk trenger vi at to lag kollapser. Det er veldig vanskelig å tenke at det kan skje i løpet av det antallet kamper som gjenstår, sa Wenger.

«Selvmålskongen» scoret i riktig ende

Før kampstart presenterte TV 2-ekspert Stamsø Møller bildene av Lewis Dunks utrolige selvmåls-statistikk denne sesongen. Brighton-stopperen har scoret fire selvmål allerede ti runder før slutt, hvilket er en tangering av Premier League-rekorden.

Og selv om Arsenal startet lovende, og Dunk faktisk var nære et selvmål før fem minutter var spilt da han klarerte over egen tverrliger, var det Brighton og nettopp Dunk som skulle åpne scoringsballet på Amex Stadium.

Petr Cech var ute i feltet og skulle bokse bort faren på et hjørnespark, men klarte kun å videreformidle ballen til beina til Dunk. Brighton-stopperen dunket 1-0 i nettet, og kun sju minutter var spilt av oppgjøret. Det var en vaskeekte marerittstart for Arsène Wenger og et Arsenal-lag som kom rett fra tre strake tap.

Cechs opptreden ved baklengsmålet var diskuterbar, men da Anthony Knockaert forsøkte å doble vertenes ledelse etter knappe 20 minutter, var tsjekkeren betydelig mer parat. Veterankeeperen var ute i full fotstrekk, og avverget med en flott parade.

Murray doblet med hodet

Da Murray doblet ledelsen, måtte Cech imidlertid igjen tåle kritikk. Et innlegg fra Pascal Gross fant veien til den etter hvert hårtynne luggen til veteranspissen, som headet mot det motsatte hjørnet. Ballen gikk ikke helt ut, men allikevel under kroppen til Cech og i nettet til 2-0-ledelse for vertene.

LIKE MANGE SOM KANE I ÅR: Denne headingen sørger for Glenn Murrays sjette Premier League-mål i 2018. Ingen engelske spisser har flere, og det er like mange som toppscorer Harry Kane. Kun Mohamed Salah (sju) og Sergio Agüero (9) har flere PL-mål i år. Foto: Eddie Keogh

– Det er akkurat de ballene der Murray liker å jobbe med, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes etter scoringen.

Arsenal var rystet, og TV-kameraenes linser fanget en fortvilet Laurent Koscielny, som hadde foretatt et fryktelig balltap i foranledningen til baklengsmålet og som sammen med resten av de for anledningen sortkledde gjeste-forsvarerne ikke var i nærheten på sørkysten.

– De så veldig preget ut, veldig lenge. Det var ikke stolthet i pasningene, og det så ikke ut som om de visste hva de ville eller hvordan de skulle gjøre det, sa TV 2s ekspert Simen Stamsø Møller da 1. omgangen ble gjennomgått i pausen.

Petr Cech var selv også kritisk til egen opptreden etter kamp, og la ut en tweet der han beklaget.

– Hvis du vil vinne kamper på bortebane i verdens beste liga, kan ikke keeperen din slippe inn to mål slik jeg gjorde i dag ... Det er enkelt og greit ikke mulig ... Laget kjempet seg tilbake, men skaden var gjort. skrev veteranen.

If you want to win a game away of home in the best league in the world your GK can’t concede 2 goals like I did today ... it’s simply not possible ... The team fought back but the damage was done . — Petr Cech (@PetrCech) 4. mars 2018

Brighton var også nære ved å score flere. José Izquierdo ble riktignok vinket av for offside da han fem minutter før pause snek seg bak Arsenal-forsvaret og skjøt like utenfor, men reprisene viste at avvinkingen var feilaktig.

Aubameyang-frekkas tente håpet: – Klassisk Arsenal

Men da Arsenal så ut til å være ferdige, og «Wenger out»-ropene ble stadig høyere fra tribuneplass, slo de tilbake tre minutter før pause. Pierre-Emerick Aubameyang viste sin frekke side da han med ryggen mot mål flikket 1-2 i nettet etter en lur pasning fra Granit Xhaka inne i feltet.

– Det er glimrende gjort av Xhaka og bra av Aubameyang. Det er klassisk Arsenal. De er en tur ordentlig nede i kjelleren, og så skal det ett mål til og så våkner de for alvor. Det sitter sånn i dem at når det først kan snus, så plutselig så våkner alt. De flyr, alt går bra, pasningene sitter der og energien er der, sa Stamsø Møller i pausen.

På overtid var det kun marginer som gjorde at ikke lagene var like langt. Laurent Koscielny steg til værs etter et innlegg fra Henrikh Mkhitarjan, men franskmannen måtte se at hodestøtet kun straff stolpen og gikk ut igjen på banen uten tellende resultat.

Stygg smell for Brighton-back

Inspirert av den oppløftende avslutningen på omgangen, fortsatte Arsenal å skape de første mulighetene etter hvilen. Mesut Özils harde skudd etter snaue ti minutter tvang fram en god redning fra Mathew Ryan, før Aubameyang skapte trøbbel da han snaut fem minutter senere rundet samme mann inne i boksen. Dessverre for gjestene fikk stjernespissen litt for skrå vinkel, og måtte i stedet for å avslutte legge inn. Et øyeblikks panikk oppstod i vertenes forsvar, men til slutt var klareringen et faktum.

Fem minutter senere oppstod en ekkel situasjon da gjestenes Sead Kolasinac og vertenes Ezequiel Schelotto kolliderte. Det gikk verst utover sistnevnte, som etter rundt fem minutters behandling på gresset måtte forlate banen til fordel for Brighton-kaptein Bruno.

Hjemmelagets spillere mente at Kolasinac burde fått sitt andre gule kort i kampen for forseelsen, men den eneste som forlot banen etter situasjonen var altså vertenes egen høyreback. Brunos inntreden betød for øvrig også at vertenes navnevakre forsvarsfirer bestående av Bruno, Duffy, Dunk og Bong på ny var et faktum.

Edward Nketiah (18) fikk debuten, men Brighton holdt ut

Sju minutter før slutt trodde Brighton-fansen at Murray var blitt tomålsscorer. Gross og Izquierdo kombinerte, før sistnevnte deretter fant veteranspissen for åpent mål. Murray satte enkelt ballen i nettet, men måtte konkludere med at assistentdommeren - korrekt - igjen hadde vinket lagkameraten Izquierdo av for offside i forkant.

De siste åtte minuttene hev Wenger inn 18-åringen Edward Nketiah til sin Premier League-debut, og unggutten forsøkte seg blant annet med en heading noen minutter før slutt. Totalt ble det 15 minutters spilletid på stortalentet, ettersom dommerteamet la til sju minutter som et resultat av skaden der Schelotto lå nede tidligere i omgangen.

To og et halvt minutt på overtid fikk Aubemeyang muligheten på ny, da han avsluttet på volley fra god posisjon inne i feltet. Dessverre for gjestene traff gabonerens forsøk kun klypene til Ryan, som sank sammen med ballen i fast grep og med hjemmefansens applaus i ryggen.

TV 2s ekspert: – Det ser bekmørkt ut

Det ble også oppgjørets siste store sjanse, og dermed tapte Arsenal sin fjerde strake bortekamp i Premier League.

– Vondt er blitt til verre for Arsenal, mens for Brightons del er dette en enorm skalp å ta. Dette var en lagseier, konkluderte TV 2s Premier League-kommentator Endre Olav Osnes etter kamp.

– Det ser bekmørkt ut. Defensivt gir de ingen kroppskontakt. Det er helt dødt, og det er en skuffende mentalitet. Det ser helt planløst ut defensivt, og Arsenal er ikke gode nok offensivt til ta de ikke kan ha noen planer defensivt. Selv ikke mot Brighton, sa Stamsø Møller etter kamp.

Tre poeng til vertene betyr at sørkystklubben er oppe på 34 poeng, og har 10. plassen som sin etter 29 Premier League-runder. Målet om sikker plass begynner å komme nærmere og nærmere for de høytflyvende måkene som nå har tatt elleve poeng og er ubeseirede på sine fem siste kamper.