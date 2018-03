Se høydepunktene i vinduet øverst!

Man City-Chelsea 1-0

Manchester City jakter poengrekord på vei mot det som tyder på å bli en fullstendig overlegen triumf i Premier League.

Søndag var det innehaver av den nåværende poengrekorden, Chelsea, som skulle prøve å stoppe Pep Guardiolas lag, men med 0-1-tap klarte ikke den regjerende mesteren å stanse lokomotivet City i sin jakt på en rekordtidlig sikring av Premier League-troféet.

– Pep Guardiolas mannskap fosser videre, og i dag gjorde Chelsea det enkelt for de kommende seriemesterne. Hvilken sesong Pep Guardiola er i ferd med å levere i sin sesong nummer to i England, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker da kampen var over.

Når ni kamper gjenstår, har matchvinner Bernardo Silva og City allerede bokført 78 poeng. Det vil si at de kun trenger 18 poeng - seks seirer - på sine siste ni kamper for å slå Chelseas rekord på 95 poeng fra 2004/05-sesongen. Dersom de lyseblå vinner resten av kampene sine, ender de på 105 poeng.

18 poeng er også avstanden ned til Premier Leagues nummer to, Liverpool, og en større ledelse har ikke en ligaleder hatt siden mars 2006. Den gang var det Chelsea som hadde samme avstand til Manchester United, i en sesong der de blå til slutt triumferte med åtte poengs avstand til Sir Alex Fergusons lag.

Den marginen kan bli til 16 dersom Manchester United vinner sin kamp mot Crystal Palace mandag kveld. Det tidligste Premier League er avgjort tidligere i historien er 14. april. Også den rekorden kan City komme til å slå i løpet av de neste ukene.

For Chelseas del betyr tapet at det skiller fem poeng opp til Tottenham som i øyeblikket innehar den fjerde og siste av plassene som gir Champions League-spill neste sesong. Antonio Contes lag er nummer fem i Premier League, og har tapt fire av de fem siste kampene i ligaen.

City-spiller kunne vært utvist i 1. omgang

I en taktisk batalje før pause, der Antonio Contes Chelsea lå bak i banen i en 5-4-1-variant og satset på kontringer, var det en dommeravgjørelse som fikk mest oppmerksomhet.

Michael Oliver valgte nemlig kun å gi det gule kortet da Oleksandr Zintsjenko kom med knottene hevet, strakt ben og høy fart og la Victor Moses i bakken halvveis i omgangen.

– Dommerne bestemmer seg litt forskjellig fra kamp til kamp. Det er to ting som jeg mener man ikke kan være i tvil om når det gjelder denne taklingen her: Han har ikke kontroll på det han gjør, og han utsetter motstanderen for fare, sa TV 2s Premier League-ekspert Simen Stamsø Møller da situasjonen ble gjennomgått halvveis i omgangen.

Stamsø Møller sammenlignet taklingen med den Chelsea-kaptein Gary Cahill fikk rødt kort for i seriepremieren mot Burnley tilbake i august.

– Hvis den på Cahill er rødt kort, er i hvert fall dette rødt kort. Det er aldri lett å bli klok på dommere, men jeg heller mot rødt. Jeg forstår meg aldri helt på dommere, sa TV 2-eksperten.

Første Chelsea-omgang uten skudd siden statistikken begynte å bli ført

Ekspertkollega Trevor Morley mente selv at forseelsen kunne ledet til oransje kort, og tror han har en av forklaringene på hvorfor det kun ble gult kort på ukraineren.

– De fortsetter å spille. Når dommere skal tilbake og foreta en avgjørelse, så gir de av en eller annen grunn gult og ikke rødt. Men foten er høyt oppe, han tar ham med kneet, men det er ofte slik at når man kommer tilbake et halvt eller et helt minutt etter, så blir det gult, sa den tidligere Premier League-spissen.

Ellers var det et fullstendig dominerende Manchester City-lag på Etihad i første omgang. For første gang siden Opta begynte å registrere statistikk i 2003/04-sesongen, hvilket sammenfaller med Chelseas nyere storhetstid, hadde ikke de blå fra Vest-London bokført et eneste skudd i løpet av en 1. omgang i Premier League.

35 sekunder ut i 2. omgang straffet City Christensen nådeløst

Og 35 sekunder ut i 2. omgang måtte også de blå tåle baklengsmål imot. Direkte fra avspark straffet City gjestene, da en lang ball ble fullstendig feilvurdert av Andreas Christensen i Chelseas bakre rekker. Danskens svake forsøk på å klarere gikk rett til Sergio Agüero, som utnyttet en overlappende David Silva.

Spanjolens innlegg var deretter perfekt, og inne i feltet lusket etternavnebror Bernardo Silva, og på resolutt vis satte formspilleren 1-0 og det som skulle vise seg å bli matchvinnerscoringen i nettet med en lur avslutning via bakken. Dermed hadde Christense nok en gang gjort en feil forut for et baklengsmål, noe han også gjorde i Champions League-åttedelsfinalen mot Barcelona for halvannen uke siden.

Les også: Messi brøt forbannelsen etter Chelseas gavepakke

Chelsea hevet seg umiddelbart, og åtte minutter ut i omgangen skapte de også en farlig sjanse. Cesc Fabregas foret Victor Moses til høyre i banen, og fra skrått hold valgte kantspilleren å forsøke skuddfoten. Dessverre for gjestene gikk ballen til side for Ederson i City-buret.

– Han havner i en situasjon der det er vrient å finne medspillere der inne. Derfor går han for skudd. Han prøver det nærmeste hjørnet, men den sklir av foten, sa TV 2s fotballekspert Petter Myhre fra kommentatorplass på Etihad Stadium.

Utover i omgangen ble det imidlertid mer og mer klart at dette skulle bli Citys kveld. Til tross for unøyaktighet offensivt, kontrollerte Pep Guardiolas lag oppgjøret og vant fortjent 1-0.

– Åpenbart noe som ikke stemmer i dette Chelsea-laget

Chelseas offensive stjerner fikk lite til, og da Eden Hazard ble byttet ut til fordel for Alvaro Morata med minuttet igjen på klokken, var det en betuttet stjernespiller som gikk rett forbi sin manager på vei av gressteppet i Manchester-regnet.

– Se den. Iskald front mellom Hazard og Conte når han går av. Det er noe som ikke stemmer i dette Chelsea-laget, det er helt åpenbart, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Chelsea skapte lite, og ble etter hvert maktesløse mot den overlegne ligalederen. Opta kunne etter kampslutt meddele at City satte rekord (siden tallene begynte å registreres i 2003/04) for antall vellykkede pasninger i en Premier League-kamp. 902 ganger traff en pasning fra en av hjemmelagets spillere der den skulle.

Conte: – Hvis man gir dem rom, kan de score tre, fire eller fem mål

TV 2s eksperter i studio ville ikke slakte kampplanen til gjestene, men mener Chelsea-spillerne må ta sin del av skylden for Citys overlegenhet.

– Det er spillerne som må utføre Contes plan, men de blir resignerte til slutt. Har vi for eksempel sett en dårligere kamp av Pedro? En god kontringsspiller, men i dag så det ikke ut til at spillerne verken klarte eller hadde lyst til å utføre planen til Conte, sa fotballekspert Simen Stamsø Møller.

Chelsea-manageren selv bekreftet også at planen var å hindre City-spillerne rom.

– For øyeblikket er de veldig vanskelig å spille mot Manchester City, spesielt hvis man gir dem rom. De kan score tre, fire eller fem mål da. Det var dumt å slippe inn mål etter 30 sekunder i 2. omgang, og det endret kampen. Taktikken var ikke å gi dem rom mellom lagdelene, for da risikerer man å tape med mange mål, sa Chelsea-sjef Antonio Conte etter kampslutt.