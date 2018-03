Se video av TV 2-ekspertenes diskusjon i videovinduet øverst!

Man City-Chelsea 1-0

Manchester City vant toppkampen mot Chelsea i Premier League med 1-0 søndag, og stormer videre mot en overlegen triumf i engelsk fotballs øverste divisjon.

For regjerende mester Chelseas del er status en helt annen, og når ni kamper gjenstår har de blå fra Vest-London en fem poengs luke opp til byrival Tottenham som i øyeblikket innehar 4. plassen på tabellen som er den siste som gir Champions League-fotball neste sesong.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller tror ikke Antonio Conte bryr seg nevneverdig om Chelsea kommer til Champions League neste sesong eller ikke, og at det eneste sportslige som står i hodet på italieneren er returoppgjøret i Champions League mot Barcelona om ti dager. Der skal de blå prøve å få med seg et resultat til å ta seg videre til kvartfinalen etter 1-1 på Stamford Bridge i første kamp.

– Neste sesong er ikke viktig for ham. Jeg tror Premier League og det å komme inn i Champions League er veldig sekundært for Antonio Conte. Jeg tror han tenker på en best mulig inngang til Barcelona-kampen i Champions League, for jeg tror dessverre ikke at han er Chelsea-manager neste sesong, sa Simen Stamsø Møller i TV 2-studio etter kampslutt.

Morley: – Hvis han havner utenfor, har han feilet

Fotballeksperten mener at Conte kan få omtrent hvilken jobb han ønsker seg uansett hvordan sesongen ender for hans lag, og at sluttplasseringen i denne sesongen av Premier League derfor ikke er viktig. Dette synet deles imidlertid ikke av ekspertkollega Trevor Morley.

– Jeg tror fremdeles han ønsker det. Det vil fremdeles være på CVen hans. Og det vil være en fiasko om de ikke klarer topp fire. Hvis han leder dem til topp fire, har det vært en slags suksessfull sesong. Hvis han havner utenfor, har han feilet. Sjansene for å vinne Champions League er minimale, så jeg går ikke med på det, sa den tidligere Premier League-spissen.

Chelsea har etter søndagens tap måttet tåle nederlag i fire av sine fem siste ligakamper etter at både Bournemouth, Watford, Manchester United og nå altså Manchester City er blitt for sterke i løpet av den siste drøye måneden.

– Vi må prøve å fortsette å jobbe, og prøve å få trepoengere. Det er sannheten. Det er virkeligheten, svarte Conte da han etter kamp fikk spørsmål om hvor vanskelig det vil bli å få Chelsea i gang igjen etter en tøff periode.

PS! Søndagen var en tøff dag for Antonio Conte, etter dødsfallet til hans tidligere italienske landslagsspiller Davide Astori. Fiorentina-kapteinen ble funnet død på sitt hotellrom forut for kampen mot Udinese, og det var en prege Conte som svarte på spørsmål om sin tidligere elev forut for City-kampen søndag.