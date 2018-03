Aleksej Poltaranin tok en suveren seier på søndagens 15-kilometer i Lahti. Alexander Bolshunov ble nummer to, 9,1 sekunder bak.

Finske Iivo Niskanen endte på tredjeplass, 20,9 sekunder bak Poltaranin.

Johannes Høsflot Klæbo tok en tidlig ledelse på 15 kilometeren, men etter 6,5 kilometer var Aleksej Poltaranin foran med 1,9 sekunder.

Noen kilometer senere, ved 8,7 kilometer, var Klæbo plutselig 18,4 sekunder bak.

Klæbo: – Tiden etter OL har vært tøff

En sliten Klæbo, som lørdag innrømmet overfor TV 2 Sporten at han hadde slitt litt med motivasjonen etter OL, endte til slutt utenfor pallen, over ett minutt bak Poltaranin. 21-åringen endte på en sjuendeplass.

– Det var tøft og jeg det var ikke noe sprut for min del. Det er tøffe løyper utpå der, og jeg får ingenting gratis. Idag hadde jeg ikke sjansen mot Poltaranin og gutta. Da de tok meg igjen var jeg ikke i nærheten av å holde følge i 15 kilometer, sa Klæbo til TV 2.

Forklaringen på at det ikke ble en bedre plassering enn 7. plass er enkel.

– Jeg kjenner at jeg er sliten og ikke landet helt etter OL. Jeg fikk med meg 60 poeng igår, og idag var jeg ikke langt bak Martin Johnsrud Sundby. Det er likevel bra å ta med seg at jeg ikke havnet langt nede på listen, mente Klæbo.

Og:

– Fremover handler det om å gjøre det enkelt. Jeg har ikke mer luft igjen i ballongen. Det har vært tøft å motivere seg, men man må bare gjøre så godt man kan. Etter OL har det vært tøft, og jeg har ikke vært der jeg ville være etter OL, slo han fast.

Fornøyd Iversen

Emil Iversen ble beste nordmann på en fjerdeplass, 28,8 sekunder bak vinneren.

– Jeg er fornøyd. Jeg gikk et bra skirenn og hadde en bra kropp. Det var gøy å det. Formen er bra, men jeg manglet litt. Så må vi bare erkjenne at to er bedre enn oss i klassisk. Slik har det vært i hele år. Da er jeg fornøyd beste som ikke kom på pallen. Men vi må heve oss i klassisk, sa Emil Iversen til TV 2 etter fjerdeplassen.

Martin Johnsrud Sundby endte på femteplass, Niklas Dyrhaug endte på sjetteplass og Klæbo ble nummer sju.

– Jeg er fornøyd med at pilen peker rett vei og fikk til et bra løp. Det er litt opp til pallen enda. Jeg gikk for meg selv og kriget godt på egenhånd, og det er jeg fornøyd med, sa Dyrhaug til TV 2.

– Det var en veldig bra laginnsats. Vi fikk høre etter femmila at vi ikke var gode nok i klassisk som lag. Men i dag slo vi tilbake med en bra laginnsats, selv om ingen tok seieren, poengterte han.

Hans Christer Holund gikk inn til 12.-plass. Deretter fulgte Mattis Stenshagen som nummer 16, mens Pål Golberg og Martin Løwstrøm Nyenget ble henholdsvis nummer 34 og 42.



Onsdag flytter verdenscupen seg til Drammen. Da står klassisk sprint på programmet, og der er Klæbo storfavoritt. Trønderen har ikke tapt et eneste sprintrenn i klassisk stil i vinter.