Fiorentina-kaptein Davide Astori er død. Forsvarsspilleren ble bare 31 år gammel.

Astori ble funnet død i hotellsengen sin i Udine søndag morgen.

Stopperen, som fylte 31 år i januar, ble pappa for bare to uker siden.

– Slik situasjonen ser ut døde spillere av hjertestans som følge av naturlige årsaker, sier Udine-aktor Antonio De Nicolo ifølge Football Italia.

Fiorentina skulle spille bortekamp mot Udinese søndag. Etter at ryktene om at Astori hadde sovnet inn begynte å spre seg, la klubben ut en melding på sine nettsider.

– Fiorentina er dypt rystet og tvunget til offentliggjøre at kaptein Davide Astori er død. I denne fryktelige situasjonen, og mest av alt av respekt for hans familie, ber vi media om å opptre fornuftig, skriver klubben.

Dukket ikke opp til frokost

– Han dukket ikke opp til frokost klokken 9.30, og han var som regel den første som kom, så de gikk for å sjekke om det gikk bra med ham, sier Fiorentina-talsmann Arturo Mastronardi.

Det skal ha vært en av lagets massører som fant Astori død.

– David sov på enerom. Vi vet fortsatt ikke årsaken til dødsfallet. Det vil bli gjort en obduksjon, og jeg tror den vil bli gjennomført i dag. Vi har ingen flere detaljer, sier talsmannen.

Oppgjøret mellom Udinese og Fiorentina er naturlig nok utsatt, og det er også de seks andre Serie A-kampene som skulle vært spilt søndag. På kvelden skulle storoppgjøret mellom AC Milan og Inter gått av stabelen.

Astori begynte karrieren i AC Milan, og har også spilt for Roma.

Genoa-Cagliari skulle startet 12.30, og nyheten om Astoris dødsfall nådde Genoas hjemmebane under oppvarmingen. Spillerne skal helt tydelig ha vært i sjokk da de fikk vite hva som hadde skjedd. Astori har spilt for nettopp Cagliari i store deler av sin karrière.

– Man får vondt inni seg

TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller, som tidligere har kommentert kamper fra italiensk Serie A i en årrekke for C More, er tydelig preget over nyheten om dødsfallet.

– Det er vanskelig å sette ord på det, egentlig. Han var en sunn mann i sin beste alder. Man får vondt inni seg når man hører om slike ting, sier Møller til TV 2.

– Dette ryster både byen, klubben og laget noe enormt. Minnene mine går tilbake da Piermario Morosini døde brått på banen for seks år siden. Jeg får de samme tankene nå. Det er så jævlig når det skjer med fotballspillere man føler at man har et forhold til, fortsetter eksperten.

SPILTE MOT NORGE: Davide Astori var med på å slå Norge 2-0 i EM-kvaliken i 2014. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Helt grusomt

Davide Astori, som har 14 landskamper og ett mål for Italia, spilte for Italia mot Norge på Ullevaal for bare noen år siden.

– Han spilte jo på Ullevaal i kvalikken i 2014, der Italia slo Norge 2-0. Han ble sett på en av de som skulle utfordre Juventus-stopperne på landslaget. Med litt mer marginer på sin side så kunne han blitt en fast landslagsspiller for Italia. Det er helt grusomt, sier Stamsø Møller.

Han tror dødsfallet kommer til å prege Fotball-Italia i lang tid fremover.

– Det kommer til å bli markert over hele Italia. Det ryster italiensk fotball. Mine tanker går til familien. Dette er en stor tragedie, sier en tydelig preget Møller.

Rivalene rystet

Kondolansene strømmer nå på fra Fiorentinas Serie A-rivaler.

– AS Roma deler den smerten fotballverdenen føler etter tapet av Davide Astori. Sjokkert av denne tragiske nyheten vil direktørene, spillerne og alle ansatte i klubben stå kjærlig ved hans familie i den vonde tiden, skriver Roma på Twitter.

– Sjokkert og i vantro sørger Lazio over den tragiske og altfor tidlige bortgangen til Davide Astori. Klubben sender sine kondolanser til familien og AFC Fiorentina, skriver Lazio.

– I dag er det ingen klubbfarger, bare dyp smerte. Juventus sender sine kondolanser til familien og Fioretina etter Davide Astoris bortgang, skriver Juventus.