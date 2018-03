Aino Kaisa Saarinen gikk inn til en foreløpig beste tid etter å ha passert mållinjen på tiden 25.36,5 på ti kilometeren i Lahti.

Hun ble imidlertid slått med 38,2 sekunder av russiske Natalia Nepryaeva, og samtidig gikk Krista Pärmäkoski så det suste på hjemmebane.

Krista Pärmäkoski tok sin største seier i verdenscupen og gikk over målstreken 20,9 sekunder foran Nepryaeva og 26,7 sekunder foran Marit Bjørgen.

For verken tidenes olympier Marit Bjørgen eller Heidi Weng klarte å hamle opp med det finske hjemmehåpet.

Kom akkurat for sent til andreplassen

Bjørgen måtte ta til takke med tredjeplassen, mens Heidi Weng ble nummer fem, 43,3 sekunder bak den finske vinneren.

– Det var jo et bra løp, men Pärmäkoski gikk et veldig sterkt løp. Jeg skjønte at det var jevnt, og jeg klarte å gå fort mot slutten og ta pallplassen, sa Bjørgen til TV 2 Sporten etter tredjeplassen.

– Jeg synes at kroppen kjentes bra ut, selv om det var en lang dag igår også. Men Pärmäkoski var for suveren, og det var ikke noe jeg kunne gjøre med henne, sa OL-dronningen.

Marit Bjørgen kom 5,8 sekunder for sent til å ta andreplassen, men hadde samtidig bare tre tideler til gode på Niskanen i kampen om den siste plassen på pallen.

Dermed har Bjørgen fortsatt sin gode statistikk på 10 kilometer klassisk i behold.

Kjempet om pallen

Langrennsdronningen har vært på pallen i hvert eneste verdenscuprenn på distansen de siste seks årene.

Heidi Weng var lenge med i kampen om pallen søndag, men endte altså til slutt på femteplass. Dermed sanket hun nye verdenscuppoeng og har langt på vei avgjort sammenlagtkampen til sin fordel.

– Jeg synes det var kjempebra, i hvert fall første runden. Men så begynte jeg å tape tid, og det var litt kjedelig. Men jeg hadde rett og slett ikke noe mer å gå på idag, sa Weng til TV 2 Sporten etter femteplassen.

Ingvild Flugstad Østberg ble nummer åtte, mens Thea Krokan Murud og Tiril Udnes Weng endte på henholdsvis 20.- og 23.-plass.