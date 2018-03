Vi har lagt bak oss en beinkald uke, med Sibir-temperaturer og kulderekorder over hele landet.

Vi er fire dager inn i den første vårmåneden og den verste kulden begynner å slippe taket.

Men de som håper at trenden snart snur og at utepilstemperaturene er i anmarsj, må smøre seg med tålmodighet.

Minusgrader over hele landet

Ina Ynnesdal, vakthavende meteorolog i Storm, sier at uken som kommer blir veldig lik søndagen.

– Uken starter litt som vi ser i dag, med mye østlig vind over landet, sier hun.

Sør- og Østlandet vil være mest utsatt for skyet værtype og kan få litt snø, men det vil ikke være snakk om store mengder. Det kan også komme noe snø over Vestlandet.

Hovedstaden vil få temperaturer ned mot 5-7 minusgrader på det kaldeste, mens det på dagtid vil være rundt 2-3 minus. Kristiansand og Bergen vil få føle på noe lignende av temperaturer, mens det lenger nord vil være mer av den kalde værtypen.

– Fra Trøndelag og nordover vil det bli mye fint vær. Det kan komme litt skyer i indre strøk i perioder, sier Ynnesdal.

Nord-Norge stikker av med det fineste været til uka, men også de kaldeste temperaturene.

– De ligger på lesiden, så de i Nord-Norge får det fineste været. Men fordi det ikke er noen skyer som skjermer blir det også kaldere, sier meteorologen.

Det kan komme litt snø i grensetraktene i Nordland og snøbyger inn mot kysten av Finnmark.

Mildere til helgen

Uken som kommer vil være veldig stabil værmessig for de forskjellige landsdelene, med få endringer i ukedagene.

Men til helgen kan temperaturene stige noe når et lavtrykk fra de britiske øyer beveger seg nordover, selv om det ikke er sikkert at det beveger seg inn over Sør-Norge.

– Det kan føre til mildere luft over Sør-Norge. Lavtrykkene trekker normalt sett østover over Skandinavia, men høytrykket som ligger over Russland hindrer dette litt.

Det er en liten mulighet for regn i lavlandet i Agder-området til helga, men det avhenger av hvordan lavtrykket legger seg.

Lenge til vår

Den mildere temperaturen som kan komme til helga ser dog ut til å bli erstattet av en ny kald periode i uken etter.

– Det er signaler om at det kan bli kaldere enn normalt igjen, men vi har foreløpig lite detaljer på hvor kaldt det kan bli, sier Ynnesdal.

Og med et månedsvarsel som antyder at mars måned generelt kan bli en kald måned, så virker de første vårtegnene å være langt unna.

Den ekstremt kalde perioden vi nettopp har vært gjennom bidrar også til at mildere temperaturer må kjempe litt for å etablere seg.

– Vi har hatt ganske mye kaldt vær, og kald luft er tyngre enn mild luft. Den milde lufta kan dermed legge seg oppå den kaldere lufta. En lang periode med kaldt vær gjør at det skal mye til for å bryte ordentlig opp i den kulda og få ordentlig mild luft inn, forklarer Ynnesdal.

Dermed vil sannsynligvis ikke de milde temperaturene som følger med lavtrykket fra de britiske øyer få tid til å etablere seg, og det må nok et nytt lavtrykk til før vi får kjenne på varmere temperaturer.

Skiglade nordmenn som skal på fjellet i påsken vil dog sette pris på fortsatt kalde temperaturer, gitt at det kommer mer snø.

– Holder prognosene seg vil det gi gode forhold for påsken med tanke på snø, is på vannet og den slags. Men så er spørsmålet om man får påfyll av den snøen eller ikke. Det blir avgjørende for om snøen er god å stå på eller ikke. Det kan fort bli isete og skarrete hvis vi får en ny kald periode med lite nedbør, sier Ynnesdal.